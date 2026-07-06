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В России зарегистрирован оригинальный рисдиплам в форме таблеток

06.07.2026
17:55
НадеждаСиницына
В России зарегистрировали первый «Эврисди» в форме таблеток. Помимо оригинального рисдиплама для лечения СМА в ГРЛС есть четыре отечественных аналога в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь.
Фото: Изображение создано с использованием технологий ИИ редакцией «ФВ»

Компания Roche получила разрешение Минздрава России на регистрацию перового препарата «Эврисди» (МНН рисдиплам) в форме таблеток в пленочной оболочке в дозировке 5 мг. Соответствующие сведения появились в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Все стадии производства препарата проходят в Швейцарии. Действие регистрационного удостоверения истекает в марте 2031 года. Евразийский патент Roche на рисдиплам № 035068 истекает 26 ноября 2035 года.

Рисдиплам предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии у детей от двух лет и взрослых. При этом заболевании происходит прогрессирующая дегенерация нейронов передних рогов спинного мозга, что приводит к поражению скелетных мышц. Заболевание в зависимости от формы может начаться в перинатальном периоде, в детстве или во взрослом возрасте.

Рисдиплам представляет собой модификатор сплайсинга предшественника матричной РНК гена выживаемости двигательных нейронов 2 (SMN2). Благодаря коррекции сплайсинга происходит образование функционального и стабильного белка SMN, устойчивое и длительное повышение его уровня в ЦНС и в мышцах. Препарат входит в перечень орфанных с июня 2020 года.

Оригинальный «Эврисди» в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь зарегистрирован в России с 2020 года. Кроме него в ГРЛС есть четыре аналога отечественного производства: рисдиплам от компании «Промомед», «Деспиренс» от «Валенты», «Вапромин» от «Генериума» и «Рисдикад» от «Биокада».

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