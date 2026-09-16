В серии вакцины «Мультикан-8» нашли живой вирус болезни Ауески

В образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, установлено наличие живого вируса болезни Ауески. О результатах проверки ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ВГНКИ) пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

«Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной «Мультикан-8» серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», — указано в сообщении службы.

Болезни Ауески (псевдобешенство) — это инфекционное заболевание, которое вызывает альфагерпесвирус Suid herpesvirus 1 (SHV-1). Может поражать любых млекопитающих, кроме бесхвостых обезьян. Для человека не опасен. У свиней вирус вызывает поражение центральной нервной системы и респираторное заболевание. Для других восприимчивых животных практически в 100% случаев смертелен. Из симптомов преобладает сильный зуд, который может приводить к разгрызанию или расчесыванию частей тела, обычно головы или задних конечностей. Из других возможных симптомов изменение голоса, слюнотечение, вялость или беспокойство, судороги, парезы и паралич, возможна рвота. Специфического лечения не существует.

Речь идет о вакцине производства ООО «Ветбиохим». Ранее Россельхознадзор поручил изъять из обращения с последующим уничтожением эту серию ветпрепарата.

В августе в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. Тогда же появились предположения, что вакцины могли перепутать. Даже ослабленный вирус Ауески, который входит в кацину для свиней, смертелен для собак. В «Центре ветеринарии» в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата с 14 августа. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области.

По данным Россельхознадзора, жалобы на серьезные нежелательные реакции при применении вакцины поступали также из Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областей. Также обращения фиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани.

Параллельно получено обращение о смерти кошки после «Мультифела», образцы проверяют.