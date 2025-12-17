В ТПП РФ предложили реформу цен в госзакупках для поддержки российских производителей

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова призвала реформировать порядок формирования начальной максимальной цены контракта в госзакупках (НМЦК). Такую позицию она озвучила на круглом столе в Совете Федерации, посвященном сфере закупок, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас НМЦК зачастую формируется на базе более низких цен иностранных производителей, с которыми не могут конкурировать российские, поскольку цена на продукцию последних, по словам Елены Дыбовой, «на порядок выше» той, что до ухода из Российской Федерации предлагали зарубежные компании.

Представитель ТПП РФ считает, что НМЦК должна определяться на основе цен производителей, имеющих запись в реестре российской промышленной продукции. Однако простого решения нет. Если поднять цены, то обрушится конкурентоспособность госкомпании в сравнении с частным сектором, если не поднимать — невозможно окупить затраты на импортозамещение из-за узкого, по сравнению с глобальным, внутреннего рынка России.

Участники встречи также обсудили проблему размещения подрядчиками недостоверных сведений о себе в заявках, проверяемых закупочными комиссиями, в частности — о своей квалификации. Замглавы ФАС РФ Григорий Радионов сообщил, что в начале 2026 года в правительство будет направлен проект поправок к закону «О контрактной системе в сфере закупок» и к закону «О защите конкуренции», которыми планируется установить для нарушителей двухлетний запрет на участие в закупках.