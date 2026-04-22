Вакцина Moderna уменьшила размер меланомы у 83% участников клинических испытаний

22.04.2026
12:09
ВладимирЗаболотских
Экспериментальная мРНК-вакцина от Moderna в сочетании с «Китрудой» уменьшила опухоль у 83% участников с запущенной меланомой в ходе начальных испытаний, двое избавились от опухоли полностью. FDA уже одобрило ускоренное рассмотрение заявки на регистрацию комбинации.
Фото: 123rf.com

Moderna представила результаты I/II фазы клинических испытаний (КИ) — NCT05533697 — экспериментальной вакцины mRNA-4359, созданной с помощью технологии матричной РНК (мРНК). Использование разработки вместе с «Китрудой» (пембролизумаб) в качестве первой линии лечения меланомы уменьшило размер минимум на 30% у десяти из 12 участников (83%).

Двое пациентов (17%) полностью избавились от опухоли. Терапевтический эффект наступил спустя шесть недель после получения комбинации (медианный показатель).

Как указывается, на основе этих данных Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило компании статус приоритетного рассмотрения заявки на регистрацию препарата.

«Китруда» одобрена для лечения более 40 различных онкозаболеваний. Лекарство американской корпорации MSD препятствует взаимодействию двух белков на поверхности T-лимфоцитов и раковых клеток: PD-1 и PD-L1. Образование связи между ними позволяет новообразованию скрываться от иммунного надзора. 

mRNA-4359 кодирует участки PD-L1 и IDO1 — синтезируемый опухолями фермент, который расщепляет вокруг себя аминокислоту триптофан, необходимую для активации T-клеток. Вакцина одновременно учит иммунную систему распознавать и уничтожать рак, несущий эти белки, и нейтрализовать иммуносупрессивное микроокружение, которое опухоль формирует вокруг себя. 

Эффективность «Китруды», как правило, зависит от количества PD-L1 на опухоли. Однако ее сочетание с mRNA-4359 оказало противораковое действие вне зависимости от уровня экспрессии белка: среди пациентов с PD-L1-положительными опухолями — в 88% случаев, среди PD-L1-негативных — в 67%. Все семь испытуемых, у которых удалось взять образцы крови, имели Т-клетки, способные точно распознавать и атаковать рак по PD-L1 или IDO1.

