Вакцинацию от ВПЧ для девочек 12–13 лет планируют начать в 2027 году

В России со второй половины 2027 года планируют начать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 12—13 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском образовательном форуме «Мaть и Дитя», пишет «Интерфакс».

«Во всяком случае, сейчас мы это прогнозируем, и это на сегодняшний день обеспечено в том числе и производимой отечественной продукцией», — заявил глава Минздрава РФ. Он добавил, что новым шагом в диагностике заболеваний, препятствующих репродукции, стало введение с 2025 года на первом этапе репродуктивной диспансеризации исследования на ВПЧ-инфекцию.

Ранее генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов сообщил, что российская вакцина против ВПЧ «Цегардекс» выпущена в гражданский оборот. Первая партия препарата объемом 30 тыс. доз, поступит в медучреждения в конце сентября.

«Компания поэтапно наращивает производственные мощности для реализации задачи обеспечения поставок вакцины против ВПЧ в рамках Национального календаря профилактических прививок начиная с 2027 года. Выход на объем свыше 3 млн доз ежегодно позволит обеспечить устойчивое и прогнозируемое снабжение российской системы здравоохранения», — рассказывал Евгений Баринов.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в марте 2025 года.

Согласно Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, прививку от ВПЧ планировали включить в Национальный календарь еще в 2024 году. Однако сроки сдвигали: в 2023 году их перенесли на 2026 год, а в начале 2026-го сдвинули на 2027 год. Производители заявляли, что реализация зависит от финансирования и локализации производства вакцины в России, а неопределенность мешает планировать выпуск.