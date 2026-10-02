«Валента Фарм» не согласна с иском Минпромторга РФ о невыполнении условий получения субсидии

Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск Минпромторга РФ к компании «Валента Фармацевтика» о взыскании в общей сложности 85,6 млн руб. Из них 20 млн руб. — субсидия, предоставленная весной 2024 года, и штрафные санкции в 65,3 млн руб. за неисполнение условий получения поддержки. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда. Ответчик с претензиями истца не согласен и намерен отстаивать свою правоту.

Спор связан с оценкой результатов предоставления субсидии на разработку технологии производства лекарственного препарата с МНН рисдиплам, рассказали «ФВ» в пресс-службе компании «Валента Фарм». Весной 2024 года научно-исследовательский проект получил государственную поддержку в рамках программы Минпромторга РФ «Продукты на полку», а в ноябре 2025 года было получено регистрационное удостоверение на рисдиплам. Так, сейчас «Валента Фармацевтика» исполнила все обязательства по договору надлежащим образом, а документы, подтверждающие правомерность расходования субсидии, оформлены в соответствии с законодательством, подчеркнули в пресс-службе.

«АО «Валента Фармацевтика» уважает право Минпромторга РФ добиваться судебной оценки спорных вопросов, вызванных неоднозначностью формулировок в договоре между компанией и министерством. В то же время компания готова и намерена последовательно отстаивать собственные интересы в судебном порядке, предоставляя доказательства и аргументы в поддержку своей позиции», — резюмировали в компании.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 октября.