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«Валента Фарм» не согласна с иском Минпромторга РФ о невыполнении условий получения субсидии

02.10.2026
17:58
ЕкатеринаПогонцева
Суд принял к рассмотрению иск Минпромторга РФ к компании «Валента Фармацевтика» о взыскании в общей сложности 85,6 млн руб. Из них 20 млн руб. — субсидия, предоставленная весной 2024 года, и штрафные санкции в 65,3 млн руб. за невыполнение условий. Ответчик с претензиями истца не согласен.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск Минпромторга РФ к компании «Валента Фармацевтика» о взыскании в общей сложности 85,6 млн руб. Из них 20 млн руб. — субсидия, предоставленная весной 2024 года, и штрафные санкции в 65,3 млн руб. за неисполнение условий получения поддержки. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда. Ответчик с претензиями истца не согласен и намерен отстаивать свою правоту.

Спор связан с оценкой результатов предоставления субсидии на разработку технологии производства лекарственного препарата с МНН рисдиплам, рассказали «ФВ» в пресс-службе компании «Валента Фарм». Весной 2024 года научно-исследовательский проект получил государственную поддержку в рамках программы Минпромторга РФ «Продукты на полку», а в ноябре 2025 года было получено регистрационное удостоверение на рисдиплам. Так, сейчас «Валента Фармацевтика» исполнила все обязательства по договору надлежащим образом, а документы, подтверждающие правомерность расходования субсидии, оформлены в соответствии с законодательством, подчеркнули в пресс-службе.

«АО «Валента Фармацевтика» уважает право Минпромторга РФ добиваться судебной оценки спорных вопросов, вызванных неоднозначностью формулировок в договоре между компанией и министерством. В то же время компания готова и намерена последовательно отстаивать собственные интересы в судебном порядке, предоставляя доказательства и аргументы в поддержку своей позиции», — резюмировали в компании.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 октября.

Рисдиплам предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии у детей от двух лет и взрослых. При этом заболевании происходит прогрессирующая дегенерация нейронов передних рогов спинного мозга, что приводит к поражению скелетных мышц. Заболевание в зависимости от формы может начаться в перинатальном периоде, в детстве или во взрослом возрасте, ранее писал «ФВ».

Препарат входит в перечень орфанных с июня 2020 года. Оригинальный «Эврисди» в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь зарегистрирован в России с 2020 года, а в форме таблеток — в июле 2026 года. Кроме него, в ГРЛС есть четыре аналога отечественного производства, включая препарат «Валенты» (регистрация получена в ноябре 2025 года). В конце 2024 года ГК «Валента Фарм» подала два иска к F. Hoffmann-La Roche AG и PTC Therapeutics US, Inc. о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на территории РФ на рисдиплам. Решения по ним пока не вынесены.

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