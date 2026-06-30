ВЦИОМ узнал об отношении россиян к отечественным и зарубежным лекарствам
Структура предпочтений россиян в отношении происхождения лекарств остается стабильной. Как и в 2023 году, 54% россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы препараты российского производства. Импортные лекарства — 29 против 25% в 2023 году. «Вероятно, речь может идти о сформировавшейся модели потребительского поведения, которая не зависит исключительно от текущей рыночной конъюнктуры или внешних обстоятельств», — пишут авторы исследования.
Половина россиян (50%) считают, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств улучшилось и на рынке появилось много качественных российских препаратов, тогда как противоположной точки зрения придерживаются лишь 11%. Еще 21% считают, что ничего не изменилось.
Среди главных причин выбора российских препаратов — доверие к производителю (37%), доступная цена (35%), рекомендации врачей и фармацевтов (31%), желание поддержать своего производителя (20%) и страх подделок зарубежных препаратов (19%).
Почему вы предпочтете лечиться лекарствами российского производства?
|
2020
|
2023
|
2026
|
Доверяю российскому производителю лекарств*
|
5
|
9
|
37
|
Цена/российские лекарства дешевле*
|
12
|
10
|
35
|
Доверяю рекомендациям врачей, фармацевтов
|
38
|
39
|
31
|
Из желания поддержать российских производителей
|
28
|
32
|
20
|
Боюсь подделок лекарств зарубежного производства
|
20
|
27
|
19
|
Эффективность российских лекарств выше/надежные лекарства
|
14
|
20
|
11
|
Доверяю советам родных, знакомых
|
12
|
14
|
9
|
Доверяю отзывам в интернете, соцсетях
|
3
|
4
|
5
|
Другое (что именно?)
|
10
|
7
|
4
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
1
|
1
* В 2026 году вариант ответа представлен отдельным закрытием, в 2020 и 2023 годах он был извлечен из варианта «Другое».
Для сторонников импортной продукции определяющими при выборе лекарств остаются два аргумента: убежденность в их более высокой эффективности (44%) и более строгих стандартах контроля качества (41%).
Почему вы предпочтете лечиться лекарствами зарубежного производства?
|
2020
|
2023
|
2026
|
Эффективность зарубежных лекарств выше
|
55
|
57
|
44
|
У зарубежных лекарств выше контроль качества*
|
-
|
5
|
41
|
Нет российских аналогов*
|
-
|
2
|
28
|
Доверяю рекомендациям врачей, фармацевтов
|
33
|
35
|
24
|
Боюсь подделок лекарств российского производства
|
26
|
28
|
23
|
Доверяю советам родных, знакомых
|
11
|
10
|
7
|
Другое (что именно?)
|
17
|
5
|
5
|
Доверяю отзывам в интернете, соцсетях
|
5
|
7
|
4
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
1
|
2
* В 2026 году вариант ответа представлен отдельным закрытием, в 2020 и 2023 годах он был извлечен из варианта «Другое».
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 12 июня по заказу биотехнологической компании «Биокад». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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