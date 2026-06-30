ВЦИОМ узнал об отношении россиян к отечественным и зарубежным лекарствам

Структура предпочтений россиян в отношении происхождения лекарств остается стабильной. Как и в 2023 году, 54% россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы препараты российского производства. Импортные лекарства — 29 против 25% в 2023 году. «Вероятно, речь может идти о сформировавшейся модели потребительского поведения, которая не зависит исключительно от текущей рыночной конъюнктуры или внешних обстоятельств», — пишут авторы исследования.

Половина россиян (50%) считают, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств улучшилось и на рынке появилось много качественных российских препаратов, тогда как противоположной точки зрения придерживаются лишь 11%. Еще 21% считают, что ничего не изменилось.

Среди главных причин выбора российских препаратов — доверие к производителю (37%), доступная цена (35%), рекомендации врачей и фармацевтов (31%), желание поддержать своего производителя (20%) и страх подделок зарубежных препаратов (19%).

Почему вы предпочтете лечиться лекарствами российского производства?

2020 2023 2026 Доверяю российскому производителю лекарств* 5 9 37 Цена/российские лекарства дешевле* 12 10 35 Доверяю рекомендациям врачей, фармацевтов 38 39 31 Из желания поддержать российских производителей 28 32 20 Боюсь подделок лекарств зарубежного производства 20 27 19 Эффективность российских лекарств выше/надежные лекарства 14 20 11 Доверяю советам родных, знакомых 12 14 9 Доверяю отзывам в интернете, соцсетях 3 4 5 Другое (что именно?) 10 7 4 Затрудняюсь ответить 2 1 1

* В 2026 году вариант ответа представлен отдельным закрытием, в 2020 и 2023 годах он был извлечен из варианта «Другое».

Для сторонников импортной продукции определяющими при выборе лекарств остаются два аргумента: убежденность в их более высокой эффективности (44%) и более строгих стандартах контроля качества (41%).

Почему вы предпочтете лечиться лекарствами зарубежного производства?

2020 2023 2026 Эффективность зарубежных лекарств выше 55 57 44 У зарубежных лекарств выше контроль качества* - 5 41 Нет российских аналогов* - 2 28 Доверяю рекомендациям врачей, фармацевтов 33 35 24 Боюсь подделок лекарств российского производства 26 28 23 Доверяю советам родных, знакомых 11 10 7 Другое (что именно?) 17 5 5 Доверяю отзывам в интернете, соцсетях 5 7 4 Затрудняюсь ответить 2 1 2

* В 2026 году вариант ответа представлен отдельным закрытием, в 2020 и 2023 годах он был извлечен из варианта «Другое».