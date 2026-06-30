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ВЦИОМ узнал об отношении россиян к отечественным и зарубежным лекарствам

30.06.2026
18:57
Отделновостей
Чуть больше половины россиян при выборе между отечественными и импортными лекарствами выбирают российские препараты, выяснил ВЦИОМ. Исследователи сравнили ответы с результатами опросов в 2020 и 2023 годах.
Фото: 123rf.com

Структура предпочтений россиян в отношении происхождения лекарств остается стабильной. Как и в 2023 году, 54% россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы препараты российского производства. Импортные лекарства — 29 против 25% в 2023 году. «Вероятно, речь может идти о сформировавшейся модели потребительского поведения, которая не зависит исключительно от текущей рыночной конъюнктуры или внешних обстоятельств», — пишут авторы исследования.

Половина россиян (50%) считают, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств улучшилось и на рынке появилось много качественных российских препаратов, тогда как противоположной точки зрения придерживаются лишь 11%. Еще 21% считают, что ничего не изменилось.

Среди главных причин выбора российских препаратов — доверие к производителю (37%), доступная цена (35%), рекомендации врачей и фармацевтов (31%), желание поддержать своего производителя (20%) и страх подделок зарубежных препаратов (19%).

Почему вы предпочтете лечиться лекарствами российского производства?

2020

2023

2026

Доверяю российскому производителю лекарств*

5

9

37

Цена/российские лекарства дешевле*

12

10

35

Доверяю рекомендациям врачей, фармацевтов

38

39

31

Из желания поддержать российских производителей

28

32

20

Боюсь подделок лекарств зарубежного производства

20

27

19

Эффективность российских лекарств выше/надежные лекарства

14

20

11

Доверяю советам родных, знакомых

12

14

9

Доверяю отзывам в интернете, соцсетях

3

4

5

Другое (что именно?)

10

7

4

Затрудняюсь ответить

2

1

1

* В 2026 году вариант ответа представлен отдельным закрытием, в 2020 и 2023 годах он был извлечен из варианта «Другое».

Для сторонников импортной продукции определяющими при выборе лекарств остаются два аргумента: убежденность в их более высокой эффективности (44%) и более строгих стандартах контроля качества (41%).

Почему вы предпочтете лечиться лекарствами зарубежного производства?

2020

2023

2026

Эффективность зарубежных лекарств выше

55

57

44

У зарубежных лекарств выше контроль качества*

-

5

41

Нет российских аналогов*

-

2

28

Доверяю рекомендациям врачей, фармацевтов

33

35

24

Боюсь подделок лекарств российского производства

26

28

23

Доверяю советам родных, знакомых

11

10

7

Другое (что именно?)

17

5

5

Доверяю отзывам в интернете, соцсетях

5

7

4

Затрудняюсь ответить

2

1

2

* В 2026 году вариант ответа представлен отдельным закрытием, в 2020 и 2023 годах он был извлечен из варианта «Другое».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 12 июня по заказу биотехнологической компании «Биокад». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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