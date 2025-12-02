Верховный суд дал разъяснения по вывозу отходов для бизнеса

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как рассчитывать плату, взимаемую с бизнеса за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Экономколлегия ВС признала, что к одному объекту может применяться лишь один норматив, наиболее соответствующий характеру деятельности, которая ведется в помещении, пишет «Коммерсантъ».

Соглашение на оказание услуг по обращению с ТКО заключается по типовому договору, утвержденному правительством. Его существенным условием является способ коммерческого учета объема и массы отходов, один из них — расчет стоимости услуг по нормативам, которые устанавливаются региональными властями. Таким образом, плата за вывоз мусора «является регулируемой», поэтому при наличии разногласий между сторонами нельзя автоматически применять те условия договора, которые предложил оператор, указала экономколлегия.

Поводом для разбирательства стал кейс владелицы пекарен из Волгограда. Региональный оператор обложил кулинарию платежами одновременно по двум нормативам — для продовольственного магазина (исходя из общей площади) и для кафе (по количеству посадочных мест). Подписывать договор в такой редакции предпринимательница не стала. Спор дошел до Верховного суда.

Аптечные организации регулярно сталкиваются с проблемами при взаимодействии с региональными операторами при расчете оплаты вывоза ТКО. Сейчас они платят за накопление отходов наравне с продуктовым ритейлом, поскольку федеральный перечень категорий потребителей не содержит «организации здравоохранения» или «фармацевтические организации». Только в 32 (из 89) субъектах РФ аптека выделяется в отдельную категорию объекта обращения ТКО, подсчитали в СРО «Ассоциация независимых аптек». На этих территориях аптеки тратят значительно меньше средств на вывоз отходов.

Аптеки могут выделить в отдельную категорию по нормам вывоза твердых коммунальных отходов. Минприроды России предлагает внести изменения в постановление правительства РФ № 1390 от 26.08.2023. Если постановление правительства будет принято, отрасли удастся отстоять свое право на специальный норматив.