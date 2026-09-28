Верховный суд России рассмотрит спор о принудительной лицензии на препараты с флураланером

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационную жалобу АО «Биохимик» (ГК «Промомед») на постановление Суда по интеллектуальным правам (СИП) по делу о предоставлении лицензии на использование изобретений, используемых в ветпрепаратах от блох и клещей у домашних животных. СИП усомнился в необходимости заставить патентообладателя предоставить лицензию истцу. Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС назначено на 30 сентября, следует из информации системы «Мой арбитр».

Суть спора

«Биохимик» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к Intervet International B.V. и Nissan Chemical Corporation. Компания просила обязать ответчиков заключить лицензионные договоры и предоставить простые (неисключительные) лицензии на использование изобретений, охраняемых российскими и евразийским патентами, в части создания, обращения и применения ветеринарных лекарственных препаратов с МНН флураланер (ТН «Бравекто»).

Истец предложил установить лицензионное вознаграждение в размере 1% от фактической выручки лицензиата от продажи соответствующих препаратов. Лицензия должна была действовать на территории России в течение всего срока действия исключительных прав на изобретения, с учетом возможного продления.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «Интервет» и Россельхознадзор.

Арбитражный суд Московской области 16 марта 2026 года удовлетворил иск, сообщал «ФВ». Десятый арбитражный апелляционный суд 11 июня оставил это решение без изменения. По мнению судов, «Биохимик» подтвердил статус действующего российского биофармацевтического предприятия и готовность производить отечественный препарат с названным МНН. С другой стороны, действия владельцев патентов, как указали суды, привели к отсутствию на российском рынке ветеринарных лекарственных средств с МНН флураланер. Четырехлетний иммунитет патентообладателя против требований о предоставлении принудительной лицензии не является абсолютным и может быть преодолен в случае злоупотребления правом, констатировали суды.

С 2022 года «Бравекто» официально не ввозился в Россию по инициативе производителя, и его продажа была запрещена. Поставки возобновились в декабре 2025 года, когда австрийская площадка Intervet GesmbH получила заключение о соответствии требованиям GMP. А в июне ветпрепарат «Бравекто» вернулся в российские зоомагазины, информировал «ФВ».

Что указал СИП

23 сентября Суд по интеллектуальным правам отменил решения первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Кассационный суд отметил, что нижестоящие инстанции неполно исследовали вопрос о доступности препарата для российских потребителей. По его оценке, позиция «Биохимика» основывалась преимущественно на публикациях в средствах массовой информации и не отражала объективную ситуацию на рынке.

Действующее законодательство не устанавливает специальной методики для сопоставления спроса и предложения лекарственных товаров, указал «Биохимик» в кассационной жалобе. Поэтому, по его мнению, суды должны были учесть представленные аналитические данные о снижении продаж ветеринарных препаратов с флураланером. «Биохимик» также указал, что Россельхознадзор не уполномочен выдавать заключения «о степени недостаточности ветеринарной продукции». При этом ведомство не возражало против удовлетворения иска и сообщило о прекращении поставок спорного препарата в Россию в 2023–2025 годах.

Согласно приведенным в определении данным Россельхознадзора, за прошедший период 2026 года в России было введено в оборот 395,8 тыс. упаковок препарата с флураланером против 1,4 млн — в 2022 году.

Отказ в выдаче лицензии может сорвать целый ряд перспективных и значимых для страны импортозамещающих проектов, заявил истец в кассационной жалобе. Теперь ее рассмотрит Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ.