Vertex объявила о крупнейшей сделке на 10 млрд долларов

Американская биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Crinetics Pharmaceuticals — разработчика препаратов для лечения эндокринных заболеваний. Сумма сделки составит около 10 млрд долл. (или 8,8 млрд долл. за вычетом денежных средств на балансе приобретаемой компании). Закрытие ожидается в III квартале 2026 года после получения одобрений регуляторов и акционеров, говорится на сайте Crinetics.

Сделка предусматривает выплату 85 долл. за акцию Crinetics. Аналитики указывают, что эта цена вдвое выше рыночной стоимости ценных бумаг, пишет Reuters.

Главным коммерческим активом Crinetics является препарат Palsonify (палтусотин), одобренный FDA в сентябре 2025 года для лечения акромегалии у взрослых. Это первый и единственный пероральный препарат с однократным приемом в сутки в данной нозологии. В ЕС препарат также получил одобрение EMA и проходит регистрацию в других странах.

Палтусотин — представитель нового класса пероральных селективных непептидных агонистов соматостатиновых рецепторов типа 2 (SST2), предназначенных для лечения акромегалии. Соматостатин представляет собой нейропептидный гормон, который ингибирует секрецию других гормонов, включая гормон роста или GH, из гипофиза. Акромегалия — это заболевание, при котором в организме избыточно вырабатывается гормон роста.

Его эффективность подтвердили результаты III фазы двух клинических испытаний — PATHFNDR-1 и PATHFNDR-2 (их проводили и в России). В первом участвовали 58 человек, регулярно получавших инъекционные аналоги соматостатина. Им предложили перейти на пероральную альтернативу. Через 36 недель в 83% случаев удалось сохранить тот же уровень гормона роста.

Производитель проводит испытания еще десяти разработок. Один из них — atumelnant, который оценивается при врожденной гиперплазии надпочечников (положительно завершена II фаза) и синдроме Кушинга (Ib/IIa фаза). Это пероральный антагонист рецептора АКТГ (MC2R) с приемом один раз в сутки, находящийся на III фазе клинических исследований при врожденной гиперплазии коры надпочечников (ВГКН). По оценкам, в США насчитывается около 17 тыс. пациентов с классической формой заболевания.

В исследованиях II фазы препарат продемонстрировал способность нормализовать уровень андрогенов при использовании физиологических доз глюкокортикоидов, что рассматривается как ключевая цель терапии ВГКН. Также отмечен потенциал применения при синдроме Кушинга. Препарат показал благоприятный профиль безопасности.

В Vertex отмечают, что приобретение соответствует стратегии компании по развитию портфеля препаратов для лечения тяжелых заболеваний с высокой неудовлетворенной медицинской потребностью. Компания рассчитывает усилить коммерциализацию Palsonify за счет опыта работы на рынке орфанных заболеваний.

Crinetics, в свою очередь, получит доступ к глобальной инфраструктуре и коммерческим возможностям Vertex, что должно расширить доступ пациентов к терапии.

Сделка с Crinetics станет крупнейшим приобретением Vertex на фоне предыдущих: Alpine Immune Sciences — 4,9 млрд долл., Semma Therapeutics — 950 млн долл., ViaCyte — 320 млн долл.