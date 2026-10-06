Законопроект о блокировке лекарств Роспатентом может быть внесен в правительство РФ в этом году

Минэкономразвития РФ надеется внести в правительство РФ уже до конца этого года законопроект о досудебной блокировке Роспатентом лекарств в период действия патента. Измененения законодательства направлены не только на более оперативное привлечение нарушителей интеллектуальных прав к ответственности, но и на установление оборотных штрафов, кратных выручке, полученной от нарушения. Об этом заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Дмитрий Травников рассказал на форуме «Биопром» 5 октября, передает корреспондент «ФВ».

О предложении наделить Роспатент новыми полномочиями стало известно в июле этого года, писал «ФВ». Патентные споры очень сложные, и до вынесения судом финального решения зачастую проходят годы, поэтому прямо сейчас основная проблема — это оперативность реакции на нарушение, отметил в своем выступлении на «Биопроме» Дмитрий Травников.

«Понятно, что если финальное решение по делу выносится через год или через полтора-два, к тому времени товар уже в рынке, деньги получены нарушителем, и восстановить положение, которое существовало до нарушения, скорее всего не получится. Поэтому мы предложили наделить Роспатент полномочиями по составлению протоколов по ч.2 ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Для устранения финансовых стимулов к нарушению патентных прав мы предлагаем скорректировать санкции этой статьи, рассматриваются различные варианты, в том числе введение оборотных штрафов, кратных выручке, которые нарушитель получает после реализации спорных товаров».

Действующий КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Минэкономразвития РФ планирует использовать систему МДЛП в качестве технического средства для получения информации о совершаемых нарушениях, а также непосредственного пресечения оборота спорных товаров. Механизм будет запускаться по стандартному сценарию — либо после получения Роспатентом сведений самостоятельно, либо при поступлении ему заявлений от правообладателя.

«Мы считаем, что добросовестным производителям бояться нечего, кроме того, новые полномочия Роспатента не создают дополнительной угрозы с точки зрения доступности лекарств, потому что у коллег из Роспатента есть необходимая компетенция, чтобы быстро разобраться в ситуации и принять правильное решение», — констатировал представитель Минэкономразвития РФ.

По его словам, хотя обсуждение проекта «идет достаточно сложно» с коллегами из других ФОИВ, ведомство хотело бы попробовать внести его в правительство в этом году.