Минэкономразвития настаивает на досудебной блокировке оборота спорных лекарств через Роспатент

Скорость реакции на нарушения патентных прав является сейчас основной проблемой, считают в Минэкономразвития РФ. «Патентные споры очень сложные, на их разрешение уходят годы. Поэтому даже добившись решения в свою пользу, разработчику не удается восстановить справедливость: спорные товары уже проданы, часть рынка потеряна. Предложенный механизм позволяет реагировать максимально оперативно — в момент выхода товара на рынок», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, пишет «Коммерсантъ».

В Минэкономразвития РФ указывают, что новый механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые защищены патентом, поможет защитить интересы не только иностранных, но и российских производителей препаратов. «Российские производители вкладывают значительные средств в исследования, результаты которых также нужно защищать. Кроме того, есть работающие механизмы использования изобретений без согласия правообладателя. Они, помимо прочего, применяются при недостаточном использовании изобретения», — отметили в министерстве.

Число судебных разбирательств по патентным спорам растет. Как подсчитали аналитики НИУ ВШЭ и консалтинговой компании PBN, в 2022–2025 годах количество споров, связанных с интеллектуальными правами в фармотрасли в России, увеличилось вдвое по сравнению с 2017–2021 годами. Так, за последние два года было инициировано 60 таких дел, а с 2018 года их всего было 100.

Минэкономразвития РФ предложило наделить Роспатент новыми полномочиями — осуществлять досудебную блокировку оборота лекарств, которые выпустили на рынок без согласия держателя патента. Роспатент должен сформировать комиссию, которая будет рассматривать жалобы в два этапа — сначала предварительно, до десяти рабочих дней (плюс еще десять при нехватке доказательств), а затем по существу — 25 рабочих дней, в сложных случаях — до 50.

В случае нарушения патента движение спорного препарата будет заблокировано через систему МДЛП. Материалы направят уполномоченному должностному лицу Роспатента для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. Такие меры не позволят нарушителю патентных прав получить доход от продажи лекарств во время долгих судебных разбирательств.

Минздрав РФ не поддержал идею Минэкономразвития РФ. Права разработчика лекарств охраняются законодательством. Гражданский кодекс РФ предусматривает защиту патентных прав только в рамках судебного разбирательства. Кроме того, доступ к системе МДЛП сейчас есть у Росздравнадзора, а допуск Роспатента потребует дополнительного обоснования. По мнению Минздрава РФ, «патентные споры являются неотъемлемой частью фармотрасли», а предложения Минэкономразвития РФ вводят «избыточное правовое регулирование надлежащим образом урегулированных правоотношений» и «устанавливают необоснованные дополнительные административные барьеры» для фармкомпаний.