Закупки «Круга добра» резко выросли за январь — июль 2026 года

Объем закупок фонда «Круг добра» в январе — июле 2025 года снизился на 67,2%, после чего в аналогичном периоде 2026 года вновь перешел к резкому росту, пишет «Коммерсантъ». В январе — июле 2022 года показатель вырос на 95,4% год к году, в 2023 году сократился на 51,2%, а в 2024-м увеличился на 215,1%.

Больше всего контрактов за январь — июль 2026 года опубликовано в июне — 46. Значительная часть закупок — около 78% суммы заключенных контрактов — пришлась на несколько крупных поставщиков:

ООО «Ирвин» обеспечило поставки на 24,67 млрд руб. (около 39% общего объема);

ООО «Алексион Фарма» — на 12,26 млрд руб. (20%);

АО «Фармстандарт» — 6,13 млрд руб. (10%);

ООО «Скопинфарм» — 5,74 млрд руб. (9%).

По торговым наименованиям крупнейшими позициями стали:

«Трилекса» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) с объемом закупок 14,8 млрд руб. (24%);

«Эврисди» (МНН рисдиплам) — 9,54 млрд руб. (15%);

«Коселуго» (МНН селуметиниб) — 7,06 млрд руб. (11%);

«Трансларна» (МНН аталурен) — 6,07 млрд руб. (10%).

Эти препараты сформировали около 60% закупок фонда в денежном выражении.