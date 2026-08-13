Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиДистрибуция

Закупки «Круга добра» резко выросли за январь — июль 2026 года

13.08.2026
17:16
ДинаКоблова
Закупки фонда «Круг добра» за первые семь месяцев года показали резкий рост после значительного падения годом ранее. Основной объем контрактов сосредоточен у нескольких крупных поставщиков.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Объем закупок фонда «Круг добра» в январе — июле 2025 года снизился на 67,2%, после чего в аналогичном периоде 2026 года вновь перешел к резкому росту, пишет «Коммерсантъ». В январе — июле 2022 года показатель вырос на 95,4% год к году, в 2023 году сократился на 51,2%, а в 2024-м увеличился на 215,1%.

Больше всего контрактов за январь — июль 2026 года опубликовано в июне — 46. Значительная часть закупок — около 78% суммы заключенных контрактов — пришлась на несколько крупных поставщиков:

  • ООО «Ирвин» обеспечило поставки на 24,67 млрд руб. (около 39% общего объема);
  • ООО «Алексион Фарма» — на 12,26 млрд руб. (20%);
  • АО «Фармстандарт» — 6,13 млрд руб. (10%);
  • ООО «Скопинфарм» — 5,74 млрд руб. (9%).

По торговым наименованиям крупнейшими позициями стали:

  • «Трилекса» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) с объемом закупок 14,8 млрд руб. (24%);
  • «Эврисди» (МНН рисдиплам) — 9,54 млрд руб. (15%);
  • «Коселуго» (МНН селуметиниб) — 7,06 млрд руб. (11%);
  • «Трансларна» (МНН аталурен) — 6,07 млрд руб. (10%).

Эти препараты сформировали около 60% закупок фонда в денежном выражении.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.