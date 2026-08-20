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Зарегистрировано новое показание камрелизумаба

20.08.2026
13:19
НадеждаСиницына
Минздрав России одобрил расширение показаний для применения «Ареймы» (МНН камрелизумаб). Теперь препарат можно использовать для лечения тройного негативного рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав России зарегистрировал новое показание для «Ареймы» (МНН камрелизумаб). Как сообщили в пресс-службе производителя «Петровакс Фарм», препарат можно использовать для лечения тройного негативного рака молочной железы — высокоагрессивного подтипа опухоли, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет. «Арейму» будут применять для неоадъювантной терапии в комбинации с химиотерапевтическим препаратом для улучшения частоты патоморфологического ответа и отдаленного прогноза.

Камрелизумаб разработала китайская компания Jiangsu Hengrui. В России регистрационное удостоверение на камрелизумаб принадлежит компании «Петровакс», которая производит препарат по полному циклу. Он представляет собой гуманизированное моноклональное антитело IgG4/каппа изотипа, селективно блокирующее взаимодействие между PD-1 и его лигандами PD-L1 и PD-L2. Ранее «Арейму» использовали для лечения плоскоклеточного рака пищевода, рака носоглотки и немелкоклеточного рака легкого.

Тройной негативный рак молочной железы считают одной из наиболее опасных форм заболевания: для него характерны высокий риск раннего рецидива и неблагоприятный прогноз. Ежегодно в России такой тип рака выявляют у 12,9 тыс. женщин, преимущественно трудоспособного возраста.

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