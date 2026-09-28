Зарплатные ожидания разошлись с реальностью

Динамика роста зарплат впервые за последние годы снизилась, следует из данных, которые были озвучены на презентации ежегодного исследования рынка труда и заработных плат «Антал Таланты» (есть в распоряжении «ФВ»). В исследовании приняли участие 3 827 респондентов из числа топ-менеджеров, менеджеров среднего звена и специалистов из разных отраслей экономики. Самой многочисленной группой участников стали представители сектора здравоохранения — 22% респондентов*.

Как отметила руководитель сектора специализированных исследований рынка труда «Антал Таланты» Светлана Орёл, диапазон ежегодной индексации в размере 10—12% был своеобразной нормой на рынке труда со времен пандемии. В конце прошлого года 45% работодателей снова заложили пересмотр зарплат сотрудников в этом диапазоне. Однако исследование показало, что достичь заявленных показателей смогли только 26%. Основной пересмотр окладов сместился в диапазон 7—9% — такой процент прибавки смогли обеспечить 32% компаний. На втором месте диапазон 4—6% — год назад на него ориентировалось 9% компаний, фактически подняли зарплаты в рамках этого коридора 29% участников исследования.

Говоря о планах на 2027 год 42% компаний — представителей всех отраслей заявили о планах повышать зарплаты всем сотрудникам, 39% — точечно, отдельным специалистам и 19% планируют оставить вознаграждение сотрудников без изменений. 39% участников исследования планируют повысить зарплаты на 7—9%, 31% говорит о возможной прибавке в 4—6%. Коридор в 10—12% планирует каждая пятая компания.

Выборка по фармацевтическим компаниям поддерживает общеотраслевой тренд. 45% планируют повышение зарплаты на 7—9%, 36% говорят о коридоре в 4—6%. О планах повысить зарплаты сотрудникам на 10—12% заявили 10% фармкомпаний.

Доля сотрудников — участников опроса, чье вознаграждение снизилось, выросла за год вдвое — с 5 до 10%. Доля тех, у кого зарплата выросла, сократилась на те же 5%. 41% респондентов сообщили, что их доход за год не изменился.

Отдельно в исследовании отмечена динамика по переменной части вознаграждения. Доля сотрудников, получивших годовой бонус за 2025 год, снизилась — 77% против 81% получивших бонус по итогам 2024 года. При этом выросла доля тех, в чьих компаниях бонусы были отменены (16% против 13% годом ранее). Доля тех, кто не выполнил план и, следовательно, не получил бонус, подросла на 1%, достигнув 7%.

По словам Светланы Орёл, сотрудники чаще стали отмечать, что достичь показателей KPI для получения переменного вознаграждения стало сложнее. «Это демотивирует, выводит часть людей на рынок для поиска новых мест работы», — добавила эксперт.

Впрочем, выходящие на рынок также столкнулись с разрывом между ожиданиями и реальностью. Снижения оклада при смене работы ожидали 6% соискателей, фактически с таким сценарием столкнулись 22%. При этом на повышение в диапазоне 11—20% рассчитывали 23%, а получили его 18%. На прибавку в 21—30% надеялись 21%, по факту достигли ее 12%.

«Для компаний это сигнал о том, что торговаться можно, это может быть оправдано. Люди могут снижать свой уровень вознаграждения, если они переходят, понимая ради чего», — отметила Светлана Орёл.

* Внутри этого сектора большинство составили компании фармацевтического рынка — 73%, рынок медицинского оборудования и лабораторной диагностики (14%), медицинские услуги населению (5%), клинические исследования (3%), а также фармдистрибьюторы (3%).