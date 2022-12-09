В подкасте авторы «ФВ» рассказывают о темах первых полос издания. Сегодня гость подкаста — Руслан Мавлиханов. Он рассказал, почему в самый, казалось бы, горячий месяц маркетплейс Wildberries, не показал свой лучший результат в категории «БАД». В частности, благодаря более жесткому отбору товаров более половины продавцов площадки не смогли подтвердить качество своей продукции.

Прослушать подкаст «Первая полоса» с Русланом Мавлихановым Длительность: 5:30