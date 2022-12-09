«Первая полоса» с Русланом Мавлихановым
09.12.2022
16:31
В подкасте авторы «ФВ» рассказывают о темах первых полос издания. Сегодня гость подкаста — Руслан Мавлиханов. Он рассказал, почему в самый, казалось бы, горячий месяц маркетплейс Wildberries, не показал свой лучший результат в категории «БАД». В частности, благодаря более жесткому отбору товаров более половины продавцов площадки не смогли подтвердить качество своей продукции.
«Первая полоса» с Русланом Мавлихановым
Длительность: 5:30
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