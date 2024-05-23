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Владислав Себякин и...

Владислав Себякин и Елизавета Иваненко: «Нам хватит тем и на десять параллельных потоков»

23.05.2024
16:24
Открыть серию подкастов мы решили интервью с организаторами форума.
Владислав Себякин и Елизавета Иваненко: «Нам хватит тем и на десять параллельных потоков»
Длительность: 20:47

Мы поговорили об особенностях старейшей фармацевтической конференции, запросах рынка, трудностях и секретах организации. А также планах на следующий год.

Гость выпуска
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Владислав Себякин, генеральный директор «Р-Конф»
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Елизавета Иваненко, директор Российского фармацевтического форума им. Семашко
Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»

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