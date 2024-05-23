Открыть серию подкастов мы решили интервью с организаторами форума.

Владислав Себякин и Елизавета Иваненко: «Нам хватит тем и на десять параллельных потоков»

Мы поговорили об особенностях старейшей фармацевтической конференции, запросах рынка, трудностях и секретах организации. А также планах на следующий год.

Гость выпуска Владислав Себякин, генеральный директор «Р-Конф» Елизавета Иваненко, директор Российского фармацевтического форума им. Семашко

Ведущие Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»