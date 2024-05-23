Владислав Себякин и Елизавета Иваненко: «Нам хватит тем и на десять параллельных потоков»

Мы поговорили об особенностях старейшей фармацевтической конференции, запросах рынка, трудностях и секретах организации. А также планах на следующий год.
|Гость выпуска
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Владислав Себякин, генеральный директор «Р-Конф»
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Елизавета Иваненко, директор Российского фармацевтического форума им. Семашко
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»
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