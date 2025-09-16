Роза Ягудина: как определить потребность в препаратах в бюджетном сегменте

Лекарственные препараты для нужд программ льготного лекарственного обеспечения и стационарного лечения закупаются на перспективу. Горизонт планирования — это, как правило, год с периодической дополнительной закупкой по необходимости.
Закупки лекарственных препаратов проходят по правилам общей законодательной базы государственных закупок с отдельными нюансами, обусловленными особенностями лекарственных средств как предмета закупки. Это накладывает определенные требования к структуре формирования заявки на закупку лекарственных средств (формирование заявки по МНН, проведение врачебных комиссий для обоснования закупки конкретных торговых наименований по жизненным показаниям пациентов, сроки закупочных процедур, система ценовых преференций и пр.).
Учитывая все вышесказанное, определение потребности и формирование заявки на закупку лекарственных препаратов (а это не одно и то же) являются очень важными элементами эффективности организации лекарственного обеспечения населения в бюджетном сегменте системы здравоохранения. С одной стороны, от правильного формирования заявки зависит доступность лекарственных препаратов для пациентов, а следовательно, и эффективность лечения, а с другой — эффективность расходования бюджетных средств.
Прокуратура регулярно сообщает о проблемах лекарственного обеспечения, связанных с вопросами некорректно определенной потребности или финансирования (это могут быть взаимосвязанные процессы: перекосы в закупках тех или иных лексредств могут привести к недостаточности бюджета для закупки других препаратов). Так, в Иркутской области в 2019 году была утверждена заявка на закупку трамадола, которая значительно превышала потребности пациентов и из-за истечения срока годности препарат был уничтожен. Ущерб региональному бюджету составил более 25 млн руб.
Уже в этом году в Пензенской области прокуратура обратила внимание на перебои с льготным лекарственным обеспечением населения области. Как установил надзорный орган медицинские учреждения региона ненадлежащим образом анализировали и осуществляли расчет потребности льготных лекарственных препаратов, несвоевременно перераспределяли товарные запасы медикаментов. После вмешательства прокуратуры ведомства бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан увеличены на сумму 283 млн руб.
У людей, не связанных с этой темой, может возникнуть вопрос: что же тут сложного? Есть лекарства, есть бюджет — закупайте. Но на самом деле для корректного определения потребности и заявки нужно учесть целый ряд факторов и провести определенные расчеты. При этом базовые принципы расчета для амбулаторного и стационарного этапов в некоторой степени схожи, но есть и определенные различия, обусловленные механизмом финансирования.
Итак, разберем этот вопрос на примере самых массовых программ — это программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и региональная программа льготного обеспечения лекарственными препаратами (РЛО).
Основные факторы, которые нужно учитывать при формировании заявки на закупку лекарств.
Ассортимент:
Объемы закупки:
В соответствии с действующим законодательством (ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») перечень лекарств, который может быть предоставлен льготополучателям по программам ОНЛС и РЛО в том или ином субъекте РФ должен быть не менее Перечня ЖНВЛП.
Также должны учитываться клинические рекомендации и стандарты лечения. В то же время ассортимент закупаемых регионами лекарств гораздо меньше, чем утвержденный Перечень ЖНВЛП. Реально закупаемый перечень формируется в регионе, исходя из сложившейся практики назначения препаратов и моделей пациентов, которые представлены в льготных программах и, безусловно, на основе уровня выделяемого бюджета. Очень важны данные прошлой заявки и переходящие остатки для формирования картины потребляемых лекарств.
Для расчета ассортимента и объема потребления необходимы данные по количеству пациентов с тем или иным диагнозом, получающих препараты на льготных основаниях. Без этой информации трудно говорить об адекватности формируемой заявки на закупку и, соответственно, эффективности управления выделяемыми на эти цели бюджетными средствами.
С доступностью этой информации у региональных минздравов не должно быть проблем. Еще в 2020 году было принято Постановление Правительства РФ № 1656 «Об утверждении правил ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации». Федеральный регистр содержит целый ряд сведений, включая данные о назначении и отпуске лекарств, диагноз льготополучателя и сведения о плановой и фактической потребностях гражданина в препаратах.
Это решение позволяет правильно планировать бюджетные расходы на государственное лекарственное обеспечение, а, следовательно, оказывать эффективную медицинскую помощь на основе имеющегося бюджета. Нужно отметить, что Федеральный регистр — это не просто абстрактный цифровой проект, а реальный инструмент управления. В 2021 году министр здравоохранения Российской Федерации М. А. Мурашко объявил, что Минздрав завершил сбор данных и наполнение Федерального регистра пациентов, который поможет определить потребность в льготных лекарствах как для федеральных, так и региональных льготников.
Кроме обозначенных выше, для формирования обоснованной заявки целесообразно учитывать и ряд других данных, а именно: сколько и какие лекарства закупались по решению врачебных комиссий в предыдущие периоды (в некоторых регионах на них приходятся весьма немалые бюджеты), несостоявшиеся торги, их риск в будущем, рост количества врачей, назначающих препараты по тем или иным нозологиям, тренды в назначениях (например, рост доли таблетированных сахароснижающих лекарств) и др.
На структуру и объемы заявки на закупку может влиять и то, кто и как участвует в формировании заявки. Так, в частности, большая роль принадлежит главным внештатным специалистам (ГВС), которые обычно определяют на региональном уровне ландшафт лекарственных назначений. От позиции ГВС, его готовности аргументировать необходимость включения в заявку тех или иных препаратов, зачастую зависит и конкретное наполнение заявки. Если сравнить номенклатуру и объем закупаемых лекарственных препаратов по отдельным нозологиям в разных субъектах, то картина будет весьма вариабельна.
Аналогичные принципы действуют и на стационарном этапе, за исключением того, что здесь нет прямого финансирования закупки лекарственных препаратов, они погружены в определенные тарифы клинико-статистических групп (КСГ), в связи с чем возникла тема рентабельности (маржинальности) закупки тех или иных лекарственных препаратов в рамках определенных КСГ. Но это уже тема отдельного разговора.
В заключение: на обеспечение доступности лекарственных препаратов ежегодно направляются значительные средства федерального и региональных бюджетов, как на амбулаторные закупки, так и на стационарное лечение. Поэтому расходование этих средств находится в фокусе контролирующих органов: прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Росздравнадзора и др.
Так, например, в конце 2024 года территориальное управление Росздравнадзора по Волгоградской области сообщило о многочисленных жалобах жителей региона на получение льготных лекарств. Медицинским учреждениям региона были выписаны предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Счетная палата в ходе проверок выявила ряд недостатков при планировании закупок лекарств, заявила в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, среди которых проблемы списания лекарств по истечении срока годности.
Таким образом, расчет потребности и формирование заявки на закупку лекарственных препаратов — это очень ответственный и непростой элемент государственной системы обеспечения доступности лекарств. От того, насколько правильно организован этот процесс, зависит и доступность лекарств, и корректное использование выделяемых бюджетных финансовых средств. Многое в этом процессе зависит не только от достаточности бюджета (хотя без этого невозможно решить поставленные задачи), но и от действующей нормативно-правовой базы, информационных технологий, а также (не в последнюю очередь) от знаний и умений профильных сотрудников, в сферу полномочий которых входят вопросы формирования потребности и закупок лекарственных препаратов.
