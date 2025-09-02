Экс-замглавы иркутского Минздрава получила приговор за закупку трамадола

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения региона Елене Голенецкой по делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что Голенецкая в 2019 году утвердила заявки на закупку психотропного опиоидного анальгетика с МНН трамадол в количестве, которое значительно превышало потребности пациентов с онкологией. Из-за невостребованности и истечения сроков годности препарат был уничтожен.

Всего было закуплено более 450 тыс. упак. лекарства на основании государственных контрактов на сумму более 35 млн руб. Ущерб региональному бюджету составил более 25 млн руб.

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил Голенецкую к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил права занимать определенные должности в течение трех лет.

Кроме того, суд удовлетворил иск заместителя областного прокурора о взыскании с Голенецкой более 23 млн руб. в пользу региона.

Голенецкая с декабря 2020 года находится на пенсии. Она трудилась в министерстве на протяжении 20 лет, занимая разные должности. Последние два месяца перед уходом на пенсию Голенецкая исполняла обязанности министра.

О возбуждении дела стало известно в марте 2024 года. Тогда, помимо статьи о превышении должностных полномочий, Следственный комитет возбудил дело о халатности (ст.293 УК РФ).