Горячий сезон: обзор рынка препаратов для устранения симптомов простуды

По данным AlphaRM, за 12 месяцев, с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, аптеки продали 70,3 млн упаковок препаратов для устранения симптомов простуды на 32,5 млрд руб.* В основном на рынке продаются импортные препараты. Их доля и в рублях, и в упаковках выше 60%. Однако есть достаточно сильные отечественные бренды, которые сохраняют лидерские позиции в течение многих лет.

Где русские богатыри

Ниша противопростудных препаратов достаточно прочно занята импортными брендами. Об этом говорит тот факт, что доля иностранных лекарств в этом сегменте снижается достаточно медленно по сравнению с другими терапевтическими областями, например, с препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

В упаковках при сравнении октября 2023-го — сентября 2024 года и октября 2024-го — сентября 2025 года оказывается, что соотношение импортных и отечественных противопростудных препаратов не изменилось и составило 62,5 и 37,5% соответственно. В рублях доля иностранных снизилась с 69,7 до 69,2%; отечественных выросла с 30,3 до 30,8%. Для сравнения: в эти же периоды доля отечественных препаратов для лечения ССЗ выросла с 56,6 до 59,9%.

Тем не менее ситуация меняется, во многом благодаря более активной деятельности российских производителей, которые выводят на рынок новые бренды противопростудных средств чаще, чем это делают иностранные компании.

За последние 11 лет появилось 17 российских брендов и только пять иностранных. При этом ушло с рынка шесть иностранных и три отечественных.

Качество к количеству

Отечественные компании активны не только в плане вывода на рынок новых брендов, но и в плане удержания позиций на рынке. Так, на протяжении 11 лет, с 2014-го по 2024 год, первая тройка в рейтинге отечественных брендов практически не меняется. Чаще всего смена лидеров происходит на третьем месте рейтинга. Например, до 2019 года на третьем месте в основном был «Антигриппин-анви», на смену ему пришел «Гриппофлю», в 2023 — 2024 годах третье место занимал «Дуоколд», по итогам 9 месяцев 2025 года в тройку лидеров вернулся «Гриппофлю». Вторую строчку с 2015 года стабильно занимает «Максиколд».

Отечественный лидер — «Анвимакс». Ровно 10 лет бренд не уступает свою долю другим претендентам. Впрочем, достаточно близко к нему пока никому не удавалось подходить. Бренд сохраняет хорошую динамику в последние годы, например, по итогам 2022 года, по сравнению с 2021-м, продажи выросли на 25%, а на следующий год — на 35%. По итогам 9 месяцев 2025 года, по сравнению с таким же периодом 2024 года, прирост оказался выше роста всего рынка на девять процентных пунктов — 22 против 13%. Согласно исследованию Ipsos Comcon за второй квартал 2025 года, бренд лидирует по знанию, потреблению и лояльности в категории потребителей — женщин 25—45 лет. Это одна из основных категорий покупателей лекарств для семьи.

Источник: AlphaRM — БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

В группе иностранных брендов лидер также стоит особняком по сравнению с ближайшими конкурентами.

Источник: AlphaRM — БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Насколько туманно будущее

К противопростудным препаратам относятся комбинированные лекарства. Исключение составляет один монопрепарат метенамин, который под торговым наименованием «Кальцекс» выпускает «Татхимфармпрепараты». Чаще всего в комбинацию добавляют жаропонижающий и обезболивающий компонент, это парацетамол или ацетилсалициловая кислота, и антигистаминный компонент для снятия отека слизистой носа, а также аскорбиновую кислоту. Также довольно часто в состав включается фенилэфрин, который оказывает сосудосуживающее действие.

Правда, в 2024 году в США FDA предложило убрать из состава противопростудных средств фенилэфрин из-за недостаточной эффективности при его применении перорально, в отличие от местного воздействия на слизистую.

Самая большая доля на рынке препаратов для устранения симптомов простуды — примерно 30% в натуральном выражении — у комбинации с двумя антигистаминными МНН: парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота. В аптеках можно найти 12 брендов с таким составом.

На втором месте комбинация — аскорбиновая кислота + парацетамол + кальция глюконат + римантадин + рутозид + лоратадин. Здесь помимо жаропонижающего и антигистаминных компонентов есть противовирусный римантадин и ангиопротектор рутозид. Доля препарата 12,5%. На рынке всего один бренд с таким составом — «Анвимакс».

Третью строчку занимает комбинация парацетамол + фенилэфрин + фенирамин. С таким составом продаются три бренда, их доля 9,8%.

На первые три комбинации приходится больше 50% рынка.

*AlphaRM — БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ». Для анализа взяты группы «Противопростудные препараты без противомикробных компонентов» и «Противопростудные/противокашлевые препараты с противомикробными компонентами», 3 уровень EphMRA, только ЛС, только ритейл.