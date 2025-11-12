Молодые специалисты хотят денег, а чего от них хочет отрасль?

На площадке РУДН состоялся практико-ориентированный диалог между будущими специалистами и ведущими фармкомпаниями. Они встретились на конференции «Путь в фарминдустрию», организованной Институтом фармации и биотехнологий РУДН им. Патриса Лумумбы. «На какую зарплату я смогу рассчитывать после окончания университета?» — этот вопрос прозвучал в аудитории одним из первых. Другой студент и вовсе поставил планку в 300 тыс. руб. для своей первой работы. Вслед за денежными ожиданиями на первый план вышли вопросы знаний и навыков — чего на самом деле не хватает выпускникам и что ценит индустрия помимо диплома.

От теории к практике

«Сегодня недостаточно просто дать студентам фундаментальные знания, — отметила директор Института фармации и биотехнологии РУДН им. Патриса Лумумбы Виктория Ромащенко. — Нужно показать, как эти знания работают в реальных производственных условиях».

Именно поэтому в основе концепции мероприятия был заявлен принцип максимального погружения в практику. «Такие мероприятия дают концентрированный объем актуальной информации. Это импульс для развития компетенций молодых специалистов и для движения отрасли вперед», — подчеркнул первый проректор — проректор по научной работе РУДН им. Патриса Лумумбы Андрей Костин.

Не только деньги

Представителям фармкомпаний нередко приходится сталкиваться с завышенными зарплатными ожиданиями молодых специалистов.

«Когда к нам приходит новый человек, мы смотрим на его потенциал и базовые знания, — рассказал исполнительный директор «Артселленс» Александр Вишневский. — Если мы видим перспективу, готовы предлагать дополнительные стимулы. Бизнес есть бизнес, и никто не будет платить авансом, не увидев реальной отдачи». Он добавил, что для опытного специалиста зарплата в 300—350 тыс. руб. — достижимая планка. Но на старте таких цифр ожидать не стоит.

Для тех, кто хочет понять перспективы, можно рекомендовать начать со стажировки, отметила руководитель группы профессиональной ориентации и практической подготовки департамента подготовки кадров АО «Р-Фарм» Наталья Прудова. Она добавила, что реализуемые компанией программы стажировок длятся от трех до шести месяцев и стажеры получают выплаты — от 35 тыс. руб.

Но деньги — лишь часть уравнения. Работодатели описали портрет молодого специалиста, в котором они заинтересованы. С одной стороны, для операционных и производственных позиций требуются «руки» — специалисты, готовые к рутинной работе. Для научных подразделений требования смещаются в сторону умения работать с информацией.

В ходе дискуссии прозвучала мысль, что при отборе решающее значение имеет не столько безупречное резюме, сколько искренняя увлеченность кандидата. Выпускник с «горящими глазами» и настоящим интересом к профессии способен быстро освоить любые необходимые практические навыки.

Третий отмеченный навык — умение быть командным. «Насколько бы ты не был умным, если ты токсичный, процесс не пойдет, команда разрушится», — резюмировал Александр Вишневский.

Где болит

Диалог вновь подсветил системные проблемы в подготовке кадров. К наиболее существенным, по мнению экспертов, относится недостаточное понимание молодыми специалистами полного жизненного цикла лекарственного препарата. Выпускники могут обладать фрагментарными знаниями, не видя связи между этапами — от исследований до вывода на рынок.

Второй пробел — формальное знакомство с требованиями GxP и GMP без глубокого усвоения практик. И третий — слабая интеграция в научно-исследовательскую деятельность, особенно в области современных вычислительных методов. Ответ на эти вызовы — практика как центральный элемент обучения.

«Институт фармации и биотехнологии — это экосистема, объединяющая образование, науку и коммерцию, — рассказала к.фарм.н., доцент Института фармации и биотехнологии РУДН им. Патриса Лумумбы Нелли Игнатьева. — В его структуре — аккредитованная лаборатория и фармацевтическое производство. Обучение ведется по направлениям «Промышленная фармация», «Химия» и «Нанотехнологии» с акцентом на работу с современным оборудованием. Мы поддерживаем и внедряем практико-ориентированный подход. Ключевую роль играет работа студентов в лабораториях, оснащенных современным оборудованием, позволяющим выполнять лабораторные работы в формате, приближенном к рабочему процессу».

Примером такой интеграции стали проекты, представленные на постерной сессии «Фарм-проект: от идеи до реализации».

Работа «Методы моделирования in silico при разработке лекарственных средств» демонстрировала, как студенты интегрируются в критический этап R&D. Доклады «Новые возможности в флуориметрии» и «Особенности контроля качества радиофармацевтических лекарственных препаратов» стали примером вовлечения студентов в изучение современных подходов к контролю качества. «Разработка приложения для составления графика и контроля приема лекарственных средств» оказалась интересной благодаря широким возможностям практического внедрения.

Виктория Ромащенко также добавила, что институт ведет работу с крупными фармацевтическими предприятиями — организует стажировки, разрабатывает совместные образовательные программы и проекты в сфере аналитической химии. «Это дает студентам не только практический опыт, но и возможность наладить профессиональные связи с потенциальными работодателями, что повышает их шансы на успешную карьеру», — сказала она.

Как отметили организаторы, такие встречи не решат проблему мгновенно, но создают пространство диалога, где студенты видят реальные требования отрасли, а вузы получают обратную связь для совершенствования образовательных программ.