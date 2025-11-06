80% компаний на рынке БАД не имеют реального производства

Из 32 производителей БАД, попавших в выборку мониторинга ЦРПТ, реальное наличие производства подтвердили только шесть. Об этом на заседании Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) (оператор «Честного знака») Реваз Юсупов.

В рамках пилотного проекта было проверено 32 производителя из 2,3 тыс. зарегистрированных в системе. Выездные проверки показали, что у 26 из них (81%) производственные мощности отсутствовали: по указанным адресам находились жилые дома, гостиницы или пустыри.

В течение полугода ЦРПТ совместно с Роспотребнадзором проводили пилотный проект в рамках исполнения поручения Правительства РФ № 1607. Для мониторинга производителей был разработан специальный алгоритм проверки.

Основой для отбора компаний послужили четыре критерия:

ввод в оборот БАД под чужим товарным знаком;

наличие нарушений, выявленных Роспотребнадзором за предыдущие полгода;

отсутствие в реестрах юридических лиц кода ОКВЭД, соответствующего производству БАД;

указание в разрешительных документах на товар страны-изготовителя, отличной от Российской Федерации.

По данным ЦРПТ, после введения маркировки число отечественных производителей БАД выросло втрое, а импортеров — в десять раз. «Безусловно, это процесс обеления рынка. Однако мы обнаружили, что далеко не все эти компании являются легальными производителями, которые получают свидетельства о госрегистрации и обладают реальными мощностями», — отметила руководитель проектов товарной группы БАД ЦРПТ Любовь Андреева на конференции «Общественно-профессиональный контроль БАД».

Проведенный эксперимент выявил схему, при которой под видом зарубежных брендов ввозится продукция сомнительного происхождения.

«Региональные представители посетили адреса таких псевдопроизводителей и обнаружили обычные квартиры, где давно никто не живет. Тем не менее банки с этими БАД затем появляются на маркетплейсах», — добавила она.

Эксперимент по мониторингу БАД был включен в перечень первоочередных — вместе с легпромом и обувью. Сейчас правительство рассматривает вопрос о введении обязательного мониторинга производителей, в том числе в сфере БАД. Это позволит «Честному знаку» совместно с Роспотребнадзором при выявлении нарушений (например, несоответствия техрегламентам ТС) блокировать возможность оборота фальсифицированной продукции. Таким образом, такие товары гарантированно не попадут на маркетплейсы.