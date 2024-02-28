АФПЕАЭС предложила обновить стратегию «Фарма-2030» в области инновационных лекарств

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила обновить план стратегии «Фарма-2030», сообщили в пресс-службе ассоциации. Необходимо конкретизировать меры поддержки разработки и локального производства инновационных лекарств, сказал на международном конгрессе «Разработка и реализация лекарственных средств» председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин.

Чтобы отечественное производство инновационных препаратов успешно развивалось, необходимо выявить и устранить правовые барьеры, которые препятствуют созданию и реализации новейших препаратов российского происхождения.

По мнению Кедрина, сначала стоит проанализировать обоснование долгосрочных экономических и социальных эффектов расширения поддержки разработки инновационных препаратов. После этого нужно разработать рекомендации для улучшения правового регулирования сферы лекарственного обеспечения.

Стратегию «Фарма-2030» правительство утвердило в июне 2023 года. Всю работу намерены разделить на два этапа, к обсуждению второй части планируют вернуться к 2026 году. Предварительный план содержит всего 47 мероприятий, разделенных на восемь пунктов, среди которых есть и подготовка научных, технологических и производственных кадров. Ранее АФПЕАЭС и участники фармрынка попросили в план стратегии «Фарма-2030» включить меры господдержки.