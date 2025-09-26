АРФП выступила за изменение механизма исключения лекарств из Перечня ЖНВЛП

Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) предложила пересмотреть подход к исключению лекарств из Перечня ЖНВЛП и внедрить специальную балльную систему оценки. Это позволит расходовать бюджетные средства более рационально, сохранив стабильность лекобеспечения, сказал генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, открывая партнеринг «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу. От качества фармаконадзора — к качеству жизни», передает корреспондент «ФВ».

Процедура исключения препаратов из Перечня ЖНВЛП не проработана в полной мере, поскольку позволяет исключать препараты лишь при появлении новых сведений о безопасности, отмене госрегистрации или прекращении производства, а также при включении терапевтически эквивалентных лекарств, констатировал Дмитриев. Он напомнил об отчете Счетной палаты от 26 сентября 2024 года, в котором среди недостатков процедуры также отмечалось отсутствие механизма исключения из Перечня ЖНВЛП лекарственных препаратов, госзакупки которых фактически не осуществляются, и оперативного исключения.

В Перечень ЖНВЛП включены 59 безрецептурных МНН, 81% из которых не закупается системой здравоохранения, у 37% зафиксировано значительное снижение количества продаваемых упаковок, отмечается рост средней цены за упаковку и тренд на увеличение размеров упаковок, фасовок и переход на более дорогостоящие формы выпуска, сообщил Дмитриев.

Пример переключения маленьких упаковок на большие (МНН «Ксилометазолин»)

Источник: АРФП

При этом исключение препаратов из Перечня ЖНВЛП способствует усилению конкуренции, возникновению рыночных механизмов и увеличению доступности препарата для пациентов, продолжил эксперт. Он привел пример с препаратом с МНН мометазон в форме спрея, выведенным из перечня.

«Средний ежегодный прирост средней цены за одну упаковку спрея с момента исключения из Перечня ЖНВЛП (с 2019 по 2025 гг.) оказался ниже уровня фактической инфляции за этот период, а также ниже уровня роста средней цены упаковки на рынке, как в категории ЖНВЛП, так и среди препаратов со свободным ценообразованием. Его исключение из перечня способствовало выходу на рынок новых игроков, создало рыночную ценовую конкуренцию», — констатировал Дмитриев.

Присваивать баллы в рамках шкалы оценки предлагается по таким пунктам, как:

наличие в перечнях терапевтически аналогичных ЛП и ЛФ;

наличие в клинических рекомендациях;

статус — рецептурный или безрецептурный;

применение для диагностики, профилактики, лечения заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости и смертности РФ;

объем (доля) в госзакупках;

стоимость курса (года) лечения предлагаемого к исключению ЛП по сравнению с терапевтически аналогичным, включенным в соответствующий перечень;

выявление дефектуры ЛП на основании заключения Росздравнадзора в течение двух лет;

количество производителей предлагаемого к исключению ЛП.

«Бюджет государства на ЖНВЛП ограничен, чтобы закупить новые позиции, необходимо уменьшить финансирование ранее включенных препаратов», — такие аргументы в пользу регулярной актуализации перечня приводила в беседе с «ФВ» исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

Убрать из Перечня ЖНВЛП все безрецептурные препараты в апреле предлагала Ассоциация индустрии товаров для здоровья, писал «ФВ». Система перерегистрации цен настолько неповоротливая и негибкая, что зачастую производителю проще совсем прекратить выпуск лекарства, чем делать это себе в убыток, поэтому периодически на рынке возникает дефектура, комментировала инициативу исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина.