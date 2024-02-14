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«АСНА» через суд...

«АСНА» через суд взыскала 14 млн рублей выплат по маркетинговым соглашениям

14.02.2024
18:05
Екатерина Погонцева
«АСНА» через суд взыскала задолженность по маркетинговому соглашению с компании «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» в размере свыше 14 млн руб. Ответчик признал исковые требования.
Фото: Екатерина Погонцева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «АСНА» к АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» о взыскании более 14 млн руб. в счет бонусной выплаты по маркетинговому контракту. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в силу.

Как сказано в судебном акте, в феврале 2019 года между сторонами был заключен договор, согласно которому «АСНА» обязуется оказывать компании «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» услуги, направленные на обеспечение доступности для пациентов продукции под товарными знаками ответчика в аптеках способом, разрешенным законодательством РФ, а «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» обязуется принимать и оплачивать услуги исполнителя. Позже они подписали бонусное соглашение, по которому при достижении истцом в согласованный сторонами период времени определенных показателей ответчик предоставляет компании бонус.

Однако с мая по август 2023 года «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» не рассчиталась с истцом по этим соглашениям в установленный срок, после чего «АСНА» направила компании претензию. А когда последняя не была удовлетворена, подала иск в суд.

Доказательство оказания услуг подтверждается материалами настоящего дела, констатировал судья. К тому же ответчик наличие задолженности признал, в связи с чем требование о взыскании 13,7 млн руб. законно, обосновано и подлежит удовлетворению.

«За неисполнение обязательств по оплате услуг истцом начислены проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ, — говорится в тексте судебного акта. — Возражений относительно размера и периода взыскания процентов от ответчика не поступало, в связи с чем проценты подлежат удовлетворению».

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