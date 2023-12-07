AbbVie заключила сделку о покупке за 8,7 млрд долларов дочерней компании Pfizer

AbbVie заключила соглашение о покупке Cerevel Therapeutics, дочерней компании Pfizer и Bain Capital. Стоимость сделки составила 45 долл. за акцию или около 8,7 млрд долл. в общей сложности. Об этом говорится в официальном пресс-релизе фармацевтической компании.

Cerevel занимается разработкой нейролептиков, предназначенных для лечения в том числе таких заболеваний, как шизофрения и болезнь Паркинсона. Как утверждается, новое поглощение позволит AbbVie пополнить свой портфель неврологическими препаратами, получить данные об их исследованиях, ускорить процесс создания собственных лекарственных средств и улучшить свои финансовые показатели.

По словам генерального директора компании, разработки Cerevel имеют огромный потенциал и ежегодно будут приносить более миллиарда долларов выручки. Ожидается, что их продажи могут обогнать популярный препарат AbbVie под торговым наименованием «Хумира» (адалимумаб). Лекарство используется для лечения различных аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит и воспалительные заболевания кишечника.

Сделка состоялась всего через неделю после того, как AbbVie объявила о покупке ImmunoGen за 10,1 млрд долл. Благодаря этому поглощению биотехнологическая компания добавила в свой портфель конъюгаты антитело-лекарственное средство нового поколения, главным среди которых был препарат Elahere от рака яичников.

Столь крупные приобретения AbbVie связаны с возрастающим числом препаратов, конкурирующих с «Хумирой». Как пишет Reuters, лекарственное средство начало приносить все меньше выручки после выхода его аналогов в США. Согласно прогнозам, продажи «Хумиры» в 2024 году резко упадут до 9 млрд долл. по сравнению с 21 млрд долл. в 2022 году.