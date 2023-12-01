AbbVie за 10 млрд долларов купила ImmunoGen

AbbVie приобрела за 10,1 млрд долл. биотехнологическую компанию ImmunoGen, получив благодаря этому лицензионные права на препарат от рака яичников Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx). Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного производителем лекарств.

Как отмечается, сделка ознаменовала выход AbbVie на рынок лекарственных средств против солидных опухолей. В настоящее время препараты производителя направлены на лечение гематологических злокачественных новообразований (опухолей системы крови). В портфеле ImmunoGen также есть ряд исследуемых конъюгатов антитело-лекарственных средств нового поколения, среди которых pivekimab sunirine от лейкоза и IMGN-151, действующий на рецептор фолиевой кислоты альфа (FRα). FRα является основной мишенью для терапий против рака яичников, маточной трубы, опухолей брюшины и патологий эндометрия.

В конце прошлого года лекарственное средство Elahere получило ускоренное одобрение от американского регулятора FDA для лечения взрослых с FRα-положительным раком яичников, фаллопиевых труб или первичной перитонеальной карциномой. Лекарство показало эффективность в ходе исследований, снизив риск смерти пациентов на 33% по сравнению с химиотерапией. В мае этого года появились результаты третьей фазы испытаний препарата, открывающие путь к получению его полного одобрения от FDA.

AbbVie оценила потенциальные продажи Elahere в несколько миллиардов долларов и отметила возможность расширения показаний лекарства. Согласно финансовому отчету ImmunoGen, препарат принес 105,2 млн долл. в III квартале и более 210 млн долл. за первые девять месяцев текущего года.

Покупка ImmunoGen произошла на фоне двух других крупных поглощений компаний, занимавшихся разработкой и исследованием конъюгатов антитело-лекарственное средство. В марте Pfizer заключила соглашение о приобретении Seagen за 43 млрд долл. с целью включить в свой портфель такие инновационные лекарства, как Adcetris (brentuximab vedotin), Padcev (enfortumab vedotin-ejfv) и Tivdak (tisotumab vedotin-tftv). Между тем, в конце октября MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заявила о покупке Daiichi Sankyo за 5,5 млрд долл., добавив, что есть возможность увеличения стоимости сделки до 22 млрд долл. Поглощенная японская фармацевтическая компания разрабатывала такие конъюгаты антитело-лекарственное средство, как patritumab deruxtecan, ifinatamab deruxtecan и raludotatug deruxtecan.