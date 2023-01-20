Адвокаты сообщили о критическом состоянии Бориса Шпигеля за время пребывания в СИЗО

Основатель ГК «Биотэк» Борис Шпигель находится в критическом состоянии, рассказала «ФВ» адвокат бизнесмена Зарина Фарниева. Защита опасается за благополучие Шпигеля из-за переноса заседания по замене содержания под стражей на домашний арест.

Накануне, 19 января, в Верховном суде РФ состоялось заседание по апелляции защиты Шпигеля на иную меру пресечения, но вопрос о замене содержания под стражей на домашний арест перенесли на 2 февраля. По словам адвоката, слушания, вероятнее всего, начнутся лишь в середине февраля, поскольку в следующую инстанцию — Измайловский суд — дело отправится только после заседания Верховного суда.

Сам бизнесмен при этом находится в критическом состоянии, которое за время пребывания под стражей стало значительно хуже, заявляет Фарниева. По ее словам, Шпигель, попавший в СИЗО почти два года назад, уже не может передвигаться самостоятельно — лишь в коляске и с помощью третьих лиц. Спит бизнесмен только с аппаратом подачи кислорода, «во избежание наступления смерти во сне», поясняет защита. «Крайне тяжелое» состояние бизнесмена подтверждают и многочисленные медицинские заключения.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля. В декабре уголовное было направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Такое решение вынес Верховный суд после ходатайства Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности. Фигуранты, в том числе Шпигель, попросили передать дело в ближайший к СИЗО суд, чтобы их конвоирование на процесс занимало меньше времени.

В середине октября на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства.