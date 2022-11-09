Верховный суд направил дело Шпигеля на рассмотрение в Москву

Уголовное дело основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля, экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Такое решение вынес Верховный суд после ходатайства Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности, пишет «Интерфакс». По мнению надзорного органа, обвиняемые сохранили влияние в Пензе и могут негативно повлиять на объективное рассмотрение дела, если процесс пройдет там.

Защита Белозерцева не согласилась с доводами прокуратуры по существу, однако не возражала против передачи дела в один из судов столичного региона для удобства. Другие фигуранты, в том числе Шпигель, попросили передать дело в ближайший к СИЗО суд, чтобы их конвоирование на процесс занимало меньше времени.

О ходатайстве Генпрокуратуры стало известно в конце октября. Тогда же сообщалось, что надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля.

В середине октября на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства. Тогда же СМИ писали, что следствие не может направить материалы расследования по делу Бориса Шпигеля в Генпрокуратуру из-за жалобы его адвокатов. Защита бизнесмена обжаловала решение суда об ограничении сроков ознакомления с делом.