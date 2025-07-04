Айрат Фаррахов попросил ВС разъяснить, как производственной аптеке не нарушить патентное право

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил обращение в Верховный суд, в котором просит растолковать смысл п.5 ст.1359 ГК РФ, чтобы снять все вопросы, что конкретно будет считаться нарушением патентных прав при аптечном изготовлении лекарств, а что нет. По его мнению, экстемпоральное производство начинает активно развиваться, судебная практика еще не сформировалась, и пояснения ВС позволят «улучшить доступность инновационных лекарственных средств», написал депутат в своем telegram-канале.

Ранее за разъяснением нормы п.5 ст.1359 ГК РФ Фаррахов обращался в Суд по интеллектуальным правам, на что тот ответил, что «вопросы толкования норм находятся в компетенции Верховного Суда Российской Федерации», отметил Фаррахов. В связи с этим появилось данное обращение.

«Разъяснение и однозначная трактовка указанной нормы позволит улучшить доступность инновационных лекарственных средств, снизить риски нарушения исключительных прав производственным аптеками, а также противоречивую судебную практику по данному вопросу», — убежден депутат.

Минздрав намерен развивать аптечное производство лекарственных препаратов как важный элемент оказания качественной лекарственной помощи в тех зонах, где по каким-либо причинам нужные дозировки и молекулы недоступны — об этом говорилось и на Фармацевтическом форуме им. Семашко, и на ПМЭФ. Ренессанс производственных аптек вызывает обеспокоенность со стороны других игроков рынка.

«В законодательстве четко написано: эти аптеки могут заниматься разовым изготовлением, но мы все понимаем, что если идет речь об изготовлении фармсубстанции, это уже не разовое, а многосерийное мелкотоннажное производство получается», — сказал на форуме им. Семашко руководитель компании «Ирвин» Михаил Степанов.

Беспокойство подогревается новостями об открытии производственной аптеки в «Сириусе» (проект развивает «Р-Фарм»), которая неоднократно заявляла о планах выпускать орфанные препараты, в том числе лекарство для терапии болезни Дюшенна. Ученые Центра трансляционной медицины Университета «Сириус» также работают над созданием препаратов для лечения онкозаболеваний, сахарного диабета, поражения мышечной ткани, ожирения.