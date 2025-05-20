Открытие производственной аптеки в «Сириусе» перенесено на март 2026 года

Дата открытия производственной аптеки на территории научно-технологического университета «Сириус» снова переносится — на этот раз на март 2026 года, об этом «ФВ» сообщили в администрации организации. Первоначально аптека должна была приступить к работе в ноябре 2024 года, но открытие отложили до мая 2025 года. Компания «Компаундинговые фармацевтические решения» (КФР, зарегистрирована в декабре 2022 года, владельцы: ООО «Р-Фарм Холдинг» (20%) и АО «Фармактив» (80%), резидент ИНТЦ), которая занимается проектом, планировала в новой аптеке разрабатывать орфанные препараты индивидуально под каждого пациента.

В ноябре 2024 года сообщалось о 80%-ной готовности помещений производственной аптеки общей площадью 3 тыс. кв. м, 600 кв. м из которых — помещения для разработки препаратов. Почему сроки запуска объекта снова сдвигаются, оперативно выяснить не удалось.

Предполагалось, что на базе университета будут разрабатывать действующее вещество для лекарств, после чего наработки будут передавать сотрудникам КФР для создания самих лекарств. Производство должны были локализовать на площадке компании в формате замкнутого цикла. Эти новости, а также выступления представителей ИНТЦ на отраслевых конференциях о своих планах вызвали беспокойство в рядах фармпроизводителей. На прошедшем на прошлой неделе Фармацевтическом форуме им. Семашко эта тема снова оказалась в центре внимания.

Минздрав будет развивать аптечное производство лекарственных препаратов как важный элемент оказания качественной лекарственной помощи в тех зонах, где по каким-либо причинам нужные дозировки и молекулы недоступны, заявил в ходе пленарного заседания заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. По его словам, это не должно подменять серийное производство, но тем не менее следует «расширить применение аптечных лекарственных средств, выработать механизмы их погружения в ОМС и программы льготного лекарственного обеспечения».

Во второй день форума производственные аптеки обсуждали в рамках сессии, посвященной патентным спорам.

«В законодательстве четко написано: эти аптеки могут заниматься разовым изготовлением, — напомнил руководитель компании «Ирвин» Михаил Степанов. — Но мы все понимаем, что если идет речь об изготовлении фармсубстанции, это уже не разовое, а многосерийное мелкотоннажное производство получается. Есть же и другие критерии в законе: если препарат зарегистрирован в Российской Федерации, иначе говоря, соответствующая запись внесена в Государственный реестр лекарственных средств, то производственная аптека его выпускать не может. Именно такая практика сложилась во всем мире».

«Государственная задача возрождения государственных аптек — благая, она — для пациентов. Но во главе угла должны стоять вопросы безопасности, эффективности, а также разовости изготовления, ни в коем случае не промышленное производство», — прокомментировал «ФВ» опасения участников рынка исполнительный директор ассоциации «Инфарма» и модератор соответствующей сессии форума Вадим Кукава.