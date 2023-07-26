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Акции Bavarian Nordic упали на 30% после публикации результатов испытаний вакцины против РСВ

26.07.2023
10:25
Николай Соколов
Bavarian Nordic прекратила программу разработки вакцины против респираторно-синцитиального вируса. Акции производителя упали на 30%.

Датская Bavarian Nordic заявила о том, что прекращает программу по разработке вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель начал III фазу испытаний вакцины против РСВ в апреле прошлого года, в ней принимали участие пациенты в возрасте 60 лет и старше. Препарат не достиг «одновременной первичной контрольной точки», которая заключалась в борьбе с тяжелыми заболеваниями нижних дыхательных путей (LRTD). Вакцина продемонстрировала эффективность только в 42,9% по трем предварительно определенным симптомам.

«Мы разочарованы тем, что наша кандидатная вакцина против РСВ не показала успеха в этом ключевом испытании. Хотя этот результат оказался неожиданным и повлияет на наш краткосрочный рост, мы по-прежнему обладаем уникальным бизнесом, и, учитывая недавнее мощное развитие рынка и наших брендов <...>, это обеспечивает прочную основу для прибыльного роста в ближайшие годы», — рассказал главный исполнительный директор Bavarian Nordic Пол Чаплин.

Несмотря на эти заявления, акции Bavarian Nordic упали на 29% на момент открытия торгов в понедельник, 24 июля. На момент 25 июля они торгуются на уровне 7 долл. за штуку.

Недавно американский регулятор FDA одобрил вакцину Pfizer против респираторно-синцитиального вируса Abrysvo. Также одобрение получили вакцины Arexvy от GSK и Beyfortus, которая была совместно разработана AstraZeneca и Sanofi. По мнению аналитиков, к 2030 году рынок вакцин против РСВ может превысить 10 млрд долл.

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