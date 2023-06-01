FDA одобрило вакцину Pfizer против РСВ

Американский регулятор FDA одобрил вакцину Pfizer против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) для людей от 60 лет, пишет Reuters. Это второй одобренный в США препарат от распространенного респираторного заболевания, которое может быть смертельно опасным для пожилых пациентов.

В ходе последнего исследования вакцина Pfizer, которая будет продаваться под торговой маркой Abrysvo, показала эффективность на уровне 67% среди лиц в возрасте 60 лет и старше с двумя или более симптомами РСВ и на уровне 85,7% против тяжелых случаев заболевания с тремя или более симптомами.

Если вакцина будет рекомендована Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США для регулярного использования, она будет доступна бесплатно для большинства пожилых американцев, охваченных государственным планом медицинского страхования Medicare, заявила компания.

РСВ обычно вызывает легкие симптомы простуды, но также может привести к серьезным осложнениям и госпитализации. Согласно правительственным данным, ежегодно вирус становится причиной 14 тыс. смертей среди взрослых в возрасте 65 лет и старше в Соединенных Штатах.

В мае FDA одобрило первую вакцину против РСВ от компании GSK. В ходе испытаний она показала общую эффективность на уровне 82,6%. Против тяжелых заболеваний нижних дыхательных путей, связанных с РСВ, эффективность составила 94%.