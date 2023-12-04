Amazon и Amgen расширили сотрудничество в области использования ИИ

Компании Amazon и Amgen объявили о расширении сотрудничества для разработки лекарственных средств с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Amazon.

В рамках партнерства фармацевтический производитель будет использовать инфраструктуру и передовые сервисы Amazon для усовершенствования своей платформы цифровых данных и аналитики, которая будет интегрирована в работу предприятий. Как отмечается, компания планирует в следующем году открыть новый завод в штате Огайо, который будет оснащен новейшими цифровыми и роботизированными технологиями, в том числе сервисом Amazon SageMaker для обучения моделей машинного обучения, ежедневно анализирующих данные о производственных процессах. Это поможет сократить вмешательство человека, полностью автоматизировать работу и даже прогнозировать возможные сбои оборудования.

В течение последних 10 лет Amgen и Amazon экспериментировали с генеративным ИИ и технологиями машинного обучения с научно-исследовательскими целями. Оба партнера продолжают изучать возможности использования платформы Amazon для различных областей деятельности Amgen.

В мире фармпроизводства Amgen далеко не единственная компания, прибегшая в этом году к помощи ИИ для создания новых лекарств. В июне Biogen заявила, что займется разработкой препарата от рассеянного склероза с помощью платформы ИИ, доступ к которой предоставила компания Happify Health. Кроме того, в прошлом месяце стало известно о намерении Boehringer Ingelheim начать создание лекарств от стромальных раковых опухолей с помощью ИИ и технологий машинного обучения вместе с Phenomic AI. В ноябре также рассказали о заключении сотрудничества в сфере ИИ мировые компании Roche и Nvidia.