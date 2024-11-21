Amgen и Pfizer объявили о назначении новых руководителей научных подразделений

Американские фармацевтические компании Amgen и Pfizer объявили о назначении новых руководителей научно-исследовательских подразделений.

Говард Чанг займет должности старшего вице-президента по исследованиям и главного научного директора Amgen с 16 декабря этого года, говорится в пресс-релизе фармгиганта. Ему предстоит возглавить глобальные клинические испытания компании в области орфанных, онкологических, воспалительных и кардиометаболических заболеваний, а также взять на себя надзор за деятельностью исследовательских центров в разных странах.

Чанг – профессор раковой геномики медицинского факультета Стэнфордского университета, который на протяжении десяти лет руководил Центром передового опыта в области геномной науки при Национальных институтах здравоохранения США. В 2018 году он получил премию американской Национальной академии наук в области молекулярной биологии за открытие длинных некодирующих РНК с помощью разработанных им новых геномных технологий.

В свою очередь, Pfizer сообщила о назначении Криса Бошоффа на должность главного научного директора и руководителя научно-исследовательского подразделения с 1 января 2025 года. Он сменит на этом посту Микаэля Долстена, который возглавлял научный блок компании в течение 15 лет.

Последние 11 лет Бошофф занимал должность директора онкологического направления Pfizer. Во время его работы производитель смог вывести на рынок 24 препарата и биоаналога.

Медицинское образование Бошофф получил в южноафриканском Университете Претории, а докторскую степень – в лондонском Институте исследования рака, специализируясь на медицинской онкологии. До прихода в фармацевтическую индустрию он был главой Института рака Университетского колледжа Лондона, который сам же основал.

Назначение Бошоффа произошло на фоне стремления Pfizer восстановить доверие инвесторов. После успешной разработки вакцины против COVID-19 в 2020 году и получения рекордных доходов во время пандемии акции компании упали более чем вдвое с пиковых значений конца 2021 года. Инвестиционная компания Starboard Value критикует руководство Pfizer за неэффективное использование вырученных средств и низкую вовлеченность в инновационные разработки.