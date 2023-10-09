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Amgen закрыла сделку...

Amgen закрыла сделку по Horizon за 27,8 млрд долларов

09.10.2023
12:38
Николай Соколов
Amgen завершила сделку по приобретению Horizon Therapeutics за 27,8 млрд долл. Ранее Федеральная торговая комиссия США выступала против покупки.
Фото: horizontherapeutics.com

Amgen заявила о том, что завершила приобретение компании Horizon Therapeutics за 27,8 млрд долл. В прошлом месяце производитель получил добро на проведение сделки от Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

В июне Федеральная торговая комиссия, Калифорния и пять других штатов подали в суд с требованием заблокировать покупку Amgen Horizon. Истцы обвинили Amgen в попытке монополизировать рынок лечения некоторых редких заболеваний. FTC заявила, что Amgen могла использовать антиконкурентные методы для того, чтобы продвигать на рынке препараты Tepezza и Krystexxa, у которых нет аналогов.

По условиям соглашения между комиссией и Amgen, которое было заключено в начале сентября, компания не сможет привязывать какие-либо скидки на свои собственные лекарства к продаже или позиционированию лекарств Horizon. Кроме того, Amgen запрещено приобретать продукты или компании, производящие какие-либо препараты для лечения подагры или глаз при заболевании щитовидной железы, «если они не получили предварительного одобрения комиссии».

В Amgen заявили, что приобретение Horizon принесет компании быстрый рост доходов и обеспечит «надежный финансовый поток», который будет поддерживать инновационные разработки. Первоначально компания объявила о приобретении в декабре прошлого года и планировала закрыть сделку в первой половине 2023 года.

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