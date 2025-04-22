Аналитики оценили инвестиции в фармотрасль в 2026 году в 77 млрд рублей

Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармацевтической отрасли придется на 2026 год, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании OKS Labs by Okkam. Согласно прогнозам, объем вложений по заявленным проектам вырастет на 9,5% год к году и составит 77 млрд руб. В текущем году объем заявленных инвестиций вырастет на треть — до 70 млрд руб.

Компания проанализировала сроки исполнения заявленных проектов с 2024 по 2028 год. На конец прошлого года 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Крупнейший из российских инвестпроектов — завод «Россиум био», который должен появиться в ОЭЗ «Технополис Москва» к 2027 году. Компания планирует вложить туда около 45 млрд руб.

Иностранные фармкомпании реализуют девять проектов на 32 млрд руб. Лидером среди стран-инвесторов стала Индия, на которую приходится более половины всех планируемых вложений зарубежных компаний. Один из примеров такого проекта — строительство комплекса по производству инъекционных препаратов и фармсубстанций. Индийская Cadila Pharmaceuticals совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вложат в проект 10 млрд руб.

В начале 2024 года в Минвостокразвития заявили, что две индийские компании заинтересованы в запуске производства на территории России. Речь идет о Torrent Pharmaceuticals и Cadila Pharmaceuticals, которые рассматривают возможность открыть площадки в Архангельске и на Сахалине соответственно.

В новых проектах российской фармотрасли также заинтересованы инвесторы из Швейцарии и Китая. Швейцарская Octapharma реализует проект завода по производству препаратов из плазмы крови совместно с российским «Фармимэксом». Китайская компания «Северный океан» к маю 2026 года построит завод по выпуску гепарина натрия в Московской области, соглашение об этом было подписано на ПМЭФ в 2023 году. Объем инвестиций — 1 млрд руб., есть договоренность с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи о том, что центр будет выкупать определенный объем субстанции, произведенной инвестором.

Однако после 2026 года аналитики прогнозируют отток инвестиций в отрасли. Так, с учетом текущих проектов к 2028 году объем вложений инвесторов снизится до 35 млрд руб. Это связано в том числе с завершением капиталоемких проектов в Центральном и Северо-Западном округах.