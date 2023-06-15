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ПМЭФ-23. Главное

ПМЭФ-23. Главное

15.06.2023
16:35

Что произошло на Петербургском международном экономическом форуме. Подборка самых важных заявлений и сделок.

Фото: Маргарита Грошева

Заявления

Комиссия Минздрава рассмотрит все заявки на включение в Перечень ЖНВЛП. Заседание Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней во втором квартале этого года не состоялось.

Депутат Александр Петров обвинил аптеки в увеличении маркетинговых бонусов до 50%. Их заявление о возможном повышении цен на лекарства в случае принятия законопроекта депутат охарактеризовал как «накат на законодательный акт».

Минпромторг пересмотрит меры поддержки фармпроизводителей. Меры поддержки для фармотрасли должны зависеть от степени локализации производства, считают в министерстве. Речь идет в том числе о механизме «второй лишний».

Производители мало заявляются на регистрацию в рамках ЕАЭС препаратов по ускоренной и условной процедурам, сообщила представитель Научного центра экспертизы средств медицинского применения Валентина Косенко. За год по условной процедуре одобрение получили четыре препарата, а по ускоренной процедуре в рамках союза зарегистрировано 12 ЛП.

Замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев призвал фармкомпании повзрослеть. Если компания хочет создавать по-настоящему инновационные препараты, то необходимо «перейти в другую лигу — лигу самостоятельности», сказал он.

Некоторые западные компании резко сокращают стоимость оригинальных препаратов, даже ниже, чем на рынках референтых стран, заявил замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев. По его словам, из-за этого российские компании не могут выпускать воспроизведенные препараты, потому то им нужно регистрировать цену еще ниже. Он назвал это формой недобросовестной конкуренции.

Минздрав Московской области рассказал о проблемах онлайн-торговли рецептурными лекарствами. В рамках пилота бумажный рецепт заменили бумажным согласием. Сам путь клиента оказался слишком сложен и запутан, признал заместитель регионального министра здравоохранения Геннадий Легостаев.

12-месячный мораторий предложено ввести на снижение цен для первых отечественных воспроизведенных лекарственных препаратов. С такой инициативой выступила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Минпромторг обсуждает расширение перечня маркируемых медицинских изделий, сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности ведомства Дмитрий Галкин. Он отметил, что МНН лекарств тысячи, а регистрационных удостоверений на медицинские изделия более 36 тыс.

«Круг добра» может стать площадкой для отработки механизма риск-шеринга. По словам председателя фонда Александра Ткаченко, перед утверждением каждого препарата экспертами проводится тщательная его экспертиза и оценка всех рисков для здоровья.

Росздравнадзор заблокировал более 57 тыс. недобросовестных сайтов по продаже лекарств. Об этом сообщила руководитель службы Алла Самойлова. По ее словам, число поддельных лекарств в России сократилось практически в несколько раз в сравнении с 2019 годом.

Закрытие границы Польши для грузовиков из России с 1 июня не приведет к удорожанию лекарств, считает исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. По его словам, фармпроизводители не закладывают дополнительные издержки в стоимость препаратов.

Сделки и соглашения

Правительство Санкт-Петербурга и компания «Герофарм» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Увеличение мощности по производству лекарственных средств в целях повышения экспортного потенциала». Объем инвестиций по проекту составит не менее 2 млрд руб. в течение 2023-2025 годов. Средства планируется направить на закупку нового промышленного оборудования для наращивания мощности по производству субстанции инсулинов и оригинальных препаратов, а также на создание нового производственного участка для выпуска готовых лекарственных форм.

«Ригла» проведет эксперимент по автоматической блокировке продажи на кассах контрафактных лекарств и с истекшим сроком годности. Соответствующее соглашение заключили аптечная сеть и ЦРПТ. О таком эксперименте сообщалось в феврале.

Китайская компания «Северный океан» и правительство Московской области подписали соглашение о создании на территории региона завода по производству фармсубстанции гепарина натрия. Соглашения позволит через полгода запустить новый завод в Воскресенске. Объем инвестиций – 1 млрд. рублей, будет создано 200 рабочих мест. Есть договоренность с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи о том, что центр будет выкупать определенный объем субстанции, произведенной инвестором.

ФМБА, Газпромбанк и биомедицинский центр LIFT подписали соглашение о сотрудничестве в сфере прикладных научных исследований в области биомедицины. Оно предполагает сотрудничество сторон с целью эффективного развития перспективных инновационных технологий в области биомедицины, нейробиологии, нейромедицины, адресной доставки лекарств, клеточных технологий и тераностики.

Компания «Вертекс» подписала соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом при реализации инвестпроекта «Фармреновация и импортозамещение». Соглашение предусматривает сотрудничество для технологического развития и привлечения инвестиций в промышленность города в размере не менее 2 млрд руб.

Калужская область подписала три соглашения с компанией «Фармасинтез» на общую сумму более 20 млрд руб. На базе предприятия «Фармасинтез-Калуга» планируется развернуть комплекс для производства активных субстанций и готовых лекарственных форм в индустриальном парке «Воротынск». Также в рамках проекта построят завод по производству активных субстанций и предприятие по выпуску готовых лекарственных форм.

Правительство Москвы и Группа компаний «Промомед» договорились о создании в ОЭЗ «Технополис Москва» исследовательского центра и производства биотехнологических продуктов. Инвестиции в проект составят около 4,3 млрд руб.

ОЭЗ «Технополис Москва» и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно будет способствовать расширению возможностей резидентов, развитию технологического бизнеса, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Власти Санкт-Петербурга подписали с «Р-Фарм» соглашение о сотрудничестве на сумму не менее 8 млрд руб. Оно предполагает, что на предприятии компании, которое планируется к запуску в рамках офсета, будет налажен выпуск активных субстанций и не менее 40 МНН готовых лекарственных препаратов.

Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с «Фармасинтез-Норд». Компания вложит 5 млрд руб. в запуск четвертой очереди научно-производственного комплекса для производства высокотехнологичных биологических препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с ООО «Компания Алкор Био» о создании химико-биотехнологического комплекса и инвестировании в него не менее 3 млрд руб. Вложения будут направлены на строительство и оснащение новых площадок.

Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с «Биокад». Компания инвестирует не менее 2,5 млрд руб. в оборудование, предназначенное для разработки оригинальных лекарственных препаратов.

Власти Псковской области и компания «Первый электронный рецепт» заключили соглашение. Оно предполагает внедрение электронного рецепта.

Власти Тамбовской области и компания «Первый электронный рецепт» заключили соглашение. Оно предполагает внедрение электронного рецепта.

Правительство Москвы подписало соглашение с аптечной сетью «Ригла» об участии в нацпроекте «Производительность труда». Компании будет оказана поддержка в оптимизации производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства. Реализация нацпроекта в каждой компании длится три года.

Правительство Московской области и компания «Аргументум Фарма» подписали соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Дубна» производства лекарств, в том числе тех, которые входят в Перечень ЖНВЛП. Инвестиции составят более 1,5 млрд руб. Компания уже приступила к строительству первой очереди научно-производственного комплекса. Завершить строительство и запустить первую очередь производства планируется во втором полугодии 2025 года.

Компания «Саффарм» планирует создать на территории Мурманска инновационное фармацевтическое производство, сообщил губернатор области Андрей Чибис. Предприятия компании работают в Индии и производят в том числе антибиотики, витамины и БАД, которые затем экспортируют в Россию.

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