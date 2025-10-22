Anthropic представила ИИ-модель для ускоренной разработки лекарств

Американская Anthropic, разработавшая семейство больших языковых моделей Claude, представила модель искусственного интеллекта (ИИ) для исследований в области фармацевтики и других наук о жизни под названием Claude for Life Sciences. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

В компании подчеркнули стремление сделать свою нейросеть основным инструментом для ученых в мире подобно тому, как это произошло с программированием. ИИ-модель интегрирована с крупнейшими базами данных, в их числе Benchling (позволяет Claude отвечать на вопросы ученых со ссылками на журналы исследований и лабораторные записи), BioRender (банк научных изображений), PubMed (библиотека медицинских статей), Scholar Gateway от издательства Wiley (публикует работы, прошедшие рецензирование), Synapse.org (позволяет совместно использовать и анализировать информацию), 10x Genomics (инструмент для генетических исследований).

Система также может автоматизировать подготовку документации для регуляторных органов. Датский производитель препаратов от ожирения и диабета Novo Nordisk поделился, что благодаря Claude оформление заявок на проведение клинических испытаний отнимает теперь меньше десяти минут, тогда как раньше на это уходило больше двух месяцев.

Консалтинговые корпорации KPMG, Deloitte и Caylent будут помогать новым клиентам обучить персонал и внедрить Claude for Life Sciences в рабочие процессы. Среди первых пользователей этой ИИ-модели — фармацевтический гигант AbbVie.

С мая этого года образовательные учреждения и некоммерческие организации, специализирующиеся на биологии, генетике, биотехнологиях и создании медикаментов, получили бесплатный доступ к основным ИИ-моделям Anthropic. Инициативу назвали AI for Science Program («ИИ для науки»).

В конце сентября вышла Claude Sonnet 4.5. Отмечается, что обновленная нейросеть стала лучше анализировать лабораторные протоколы и выполнять другие задачи, связанные с научными работами.

За четыре года с момента основания рыночная стоимость Anthropic достигла 183 млрд долл. Стартап в 2021 году основали бывшие сотрудники OpenAI. Среди его инвесторов — Amazon и Google.​