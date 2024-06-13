«Аптечная сеть 36,6» купила аптеки в Подмосковье

«Аптечная сеть 36,6» завершила интеграцию в сеть «Горздрав» (бренд «36,6») небольшой сети аптек в городе Раменское Московской области. Информацию об этом «ФВ» подтвердили в «36,6».

Всего было выкуплено четыре точки, приобретенные аптеки работали под брендами «Эксфарм» и «Витафарм». Сумма сделки не разглашается.

«Сделка логично дополнила покупку группой аптечной сети «Фармакон» в том же Раменском, завершенную в 2023 году», — прокомментировала «ФВ» директор «36,6» по внешним коммуникациям Лидия Малкова.

«36,6» купила компанию «Фармакон» в Подмосковье в сентябре 2023 года. По заявлению компании, сделка прошла в «нестандартном для рынка формате».

Ранее сеть аптек «36,6» заявила о создании собственного союза. Через него сеть планирует оказывать профессиональную поддержку участникам рынка. Компания уже начала принимать заявки на вступление.