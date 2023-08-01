Аптечная сеть CVS Health сократит 5000 рабочих мест
Американская аптечная сеть CVS Health сократит 5000 рабочих мест. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку для персонала компании.
В ней говорится, что CVS Health сокращает командировочные расходы и расходы на консультантов и поставщиков. Она также сворачивает определенные проекты и будет использовать технологии для повышения производительности. Сотрудники получат выходное пособие, льготы и помощь в поиске новой работы. В той же записке приводится заявление главного исполнительного директора Карен Линч о том, что эти изменения позволят CVS «быть в авангарде трансформации здравоохранения, которая происходит раз в поколение».
Аптечная сеть подтвердила Reuters, что увольняет некоторых сотрудников, не связанных с общением клиентами, чтобы сократить расходы, но не уточнила их количество. Представитель компании заявил: CVS не ожидает «какого-либо влияния на наших коллег, работающих с клиентами в наших магазинах, аптеках, клиниках или центрах обслуживания клиентов».
CVS управляет более чем 9 тыс. торговых точек и 1100 клиниками по США. Также ей принадлежит одна из крупнейших в Соединенных Штатах компаний по медицинскому страхованию. В конце прошлого года в аптечной сети CVS в США работало около 300 тыс. сотрудников.
Этим летом CVS заключила сделку на 10,6 млрд долл. с Oak Street Health, которая управляет клиниками первичной медико-санитарной помощи для пожилых людей. В марте CVS завершила приобретение компании Signify Health, специализирующейся на домашнем медицинском обслуживании, почти за 8 млрд долл.
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