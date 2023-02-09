CVS подтвердила покупку Oak Street Health за 10,6 млрд долларов

Американская медицинская корпорация CVS Health подтвердила, что купит оператора первичной медико-санитарной помощи Oak Street Health за 9,5 млрд долл. К тому же покупатель выплатит долг компании, в итоге сумма сделки составит 10,6 млрд долл. Накануне The Wall Street Journal сообщила о возможном соглашении. Аналитики издания предполагали, что речь может идти о сумме в 10,5 млрд долл.

Опираясь на слова аналитиков, Reuters пишет, что Oak Street убыточна и в течение долгого времени не принесет CVS никакой прибыли. Но специалисты считают, что с точки зрения стратегических инвестиций сделка обоснованна.

У Oak Street есть более 160 центров первичной медико-санитарной помощи, которые предлагают клиентам регулярные медицинские осмотры. Пожилые люди могут пройти там диагностику здоровья. CVS заявила, что планирует довести количество клиник до 300 к 2026 году.

Глава CVS Карен Линч заявила, что теперь компания может начать направлять своих клиентов, которых она обслуживает на дому, в центры Oak Street.

В сентябре прошлого года CVS Health объявила о покупке компании Signify Health, которая предоставляет медицинские услуги на дому. У Signify есть сеть из 10 тыс. клиницистов, которые проводят оценку состояния здоровья и социальных потребностей пациентов в домашних условиях. Также CVS купила страховую компанию Aetna за 68 млрд долл. в 2018 году.

Конкуренты CVS движутся в похожем направлении. В ноябре прошлого года дочерняя компания крупной аптечной сети Walgreens VillageMD приобрела поставщика медицинских услуг Summit Health за 9 млрд долл. В июле 2022 года Amazon объявила о покупке оператора первичной медико-санитарной помощи 1Life Healthcare за 3,5 млрд долл.