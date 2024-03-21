Аптеки «Мелодия здоровья» в Санкт-Петербурге перейдут под управление «Эркафарм»

Группа компаний «Катрен» объявила о начале процесса перераспределения активов между входящими в нее аптечными сетями «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», сообщила «ФВ» председатель совета директоров ГК «Эркафарм» Оксана Щеглова. С 1 апреля 2024 года аптеки сети «Мелодия здоровья» в Санкт-Петербурге перейдут под управление «Эркафарм», а ее точки в Саратове, Волгограде, Орле и Нижнем Новгороде с сопоставимым совокупным объемом выручки перейдут к «Мелодии здоровья».

Изменения нужны, чтобы усилить рыночные позиции и повысить эффективность работы сетей за счет концентрации в регионах. «Синергетический эффект от перераспределения активов позволит в среднесрочной перспективе нарастить выручку и повысить эффективность розничного сегмента группы компаний», — рассказала Щеглова.

В рейтинге AlphaRM по итогам 2023 года «Эрка&МЗ» (объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья») занимает пятую строчку. На конец декабря в сеть входило 2214 точек с долей рынка 4,6%.

Аптечные сети в последнее время проявляют интерес к Санкт-Петербургу и Ленобласти. В октябре 2023 года «Аптечная сеть 36,6» купила 170 точек и складских помещений сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья». В марте этого года «Ригла» приобрела 15 аптек под брендом «Народная Аптека» в этом регионе.