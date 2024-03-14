 «Ригла» купила 15 точек «Народной Аптеки»

Аптечная сеть «Ригла» приобрела 15 аптек под брендом «Народная Аптека» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сделку «ФВ» подтвердили в компании.

По планам, в течение двух месяцев после завершения сделки аптеки пройдут ребрендинг в «Здравсити Аптека» и начнут работать в этом формате, используя ресурсы маркетплейса «Здравсити».

«Все приобретенные аптеки полностью укомплектованы фармспециалистами. Их формат и возможности как нельзя лучше совпадают с одним из форматов сети «Ригла» — «Здравсити Аптека», — заявил гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«Ригла» часто фигурирует в СМИ как активный покупатель сетей. После банкротства ООО «Годовалов» в ряде городов Ямало-Ненецкого АО площади, которые ранее занимала «Аптека от склада», перешли «Ригле». В августе она приобрела уссурийскую аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 аптеки. В июне компания также выкупила краснодарскую аптечную сеть «Трик Фарма». В мае, как писал «ФВ», стало известно о новой должности в сети — заместитель гендиректора по развитию и инфраструктуре, которым стал Сергей Ковалев. В зону его ответственности входят укрепление позиций аптечной сети на фармацевтическом рынке за счет сделок M&A и управление недвижимостью. Комментируя новую покупку, Филиппов отметил, что компания стремится закрывать «белые пятна» в географии своего присутствия.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области открыты 216 аптек сети «Ригла», из которых 129 в формате «Будь здоров», 66 — «Здравсити Аптека», 20 — фарммаркеты «Ригла» и одна аптека «Живика». Всего в сети «Ригла» более 4,1 тыс. аптек.