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Аптеки испытывают сложности...

Аптеки испытывают сложности с внесением данных в ФРМО и ФРМР

18.03.2025
18:16
Ольга Коберник
Фармассоциации направили письмо в Росздравнадзор с просьбой оказать содействие аптекам в решении технических проблем с ФРМР и ФРМО. Для этого нужно возобновить деятельность рабочей группы, которая была создана больше года назад, но потом прекратила активность. Сейчас в федеральные реестры и регистры медицинских организаций и работников не внесены данные примерно 40% участников отрасли, подсчитали эксперты.
Фото: 123rf.com

Размещение в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ФРМР/ФРМО) информации, касающейся деятельности аптечной организации, ее персонала и оказываемых услуг, стало обязательным лицензионным требованием два года назад — 1 марта 2023 года. Однако аптеки по-прежнему испытывают трудности по техническому взаимодействию с реестрами, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Александр Опарин. Совместно с Национальной фармпалатой, ААУ «Союзфарма» и Союзом профессиональных фармацевтических организаций в конце февраля РААС направила письмо в адрес руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Ассоциации просят Росздравнадзор возобновить работу группы, чтобы устранить недостатки системы, не позволяющей собирать необходимую и достоверную информацию о деятельности фармацевтических организаций и фармперсонала.

По оценкам исполнительного директора Национальной фармпалаты Елены Неволиной, не более 60% аптечных организаций присутствует в реестрах. «Эти цифры подтверждаются и в ходе подачи документов на периодическую аккредитацию: мы видим, что далеко не всех работников внесли организации, часть подают документы благодаря тому, что образовательная организация внесла о них сведения в систему, другие — на бумажном носителе», — сообщила эксперт.

Подробности читайте в материале «Несуразные вещи» в «ФВ» № 6 (1165) от 18.03.2025.

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18.03.2025
Несуразные вещи. Около 40% аптечных организаций не выполнили обязательства по внесению данных в единый реестр
Фармацевтический вестник №6 (1165) / 2025

Нет комментариев

Комментариев: 1

Нем Артур
19.03.2025 в 09:56
Аптека относится к сфере торговли, зачем вообще ей вносить данные в ФР Медицинских Организаций?! Если аптекам нужны льготы - идите лесом, у вас сфера торговли, сами себе помогайте. Но при этом ограничивают наценки, а тут вдруг вспомнили,что там тоже люди учатся в медицинском и их тоже надо вносить в ФРМР. Сколько можно одно на другое искусственно натягивать.
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