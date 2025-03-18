Аптеки испытывают сложности с внесением данных в ФРМО и ФРМР

Размещение в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ФРМР/ФРМО) информации, касающейся деятельности аптечной организации, ее персонала и оказываемых услуг, стало обязательным лицензионным требованием два года назад — 1 марта 2023 года. Однако аптеки по-прежнему испытывают трудности по техническому взаимодействию с реестрами, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Александр Опарин. Совместно с Национальной фармпалатой, ААУ «Союзфарма» и Союзом профессиональных фармацевтических организаций в конце февраля РААС направила письмо в адрес руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Ассоциации просят Росздравнадзор возобновить работу группы, чтобы устранить недостатки системы, не позволяющей собирать необходимую и достоверную информацию о деятельности фармацевтических организаций и фармперсонала.

По оценкам исполнительного директора Национальной фармпалаты Елены Неволиной, не более 60% аптечных организаций присутствует в реестрах. «Эти цифры подтверждаются и в ходе подачи документов на периодическую аккредитацию: мы видим, что далеко не всех работников внесли организации, часть подают документы благодаря тому, что образовательная организация внесла о них сведения в систему, другие — на бумажном носителе», — сообщила эксперт.

Подробности читайте в материале «Несуразные вещи» в «ФВ» № 6 (1165) от 18.03.2025.