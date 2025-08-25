Аптеки не будут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах препаратов

Ряд СМИ распространили информацию о том, что фармацевтам с 1 сентября будет грозить административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в случае, если они не будут сообщать покупателям в аптеках о более дешевых аналогах лекарств. В частности, ТАСС ссылается на слова доцента кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Алексея Кубышкина.

«В соответствии с п.15 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздрава России от 29.04.2025 № 259н, которые вступают в силу с 01.09.2025, работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену», — рассказал юрист.

В регуляторике по этому вопросу ничего не изменилось, прокомментировала это заявление исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. Информирование о дешевых аналогах препаратов было прописано и в старых правилах надлежащей аптечной практики (приказ Минздрава № 647н от 31.08.2016), пояснила она. Кроме того, это требование есть и в правилах отпуска лекарственных препаратов (приказ Минздрава № 100н от 07.03.2025).

Государственный контроль действительно осуществляется по обязательным требованиям, но после моратория плановые проверки вернулись только в отношении аптечных организаций, относящихся к высокой степени риска (те, которые реализуют препараты перечня ПКУ). В отношении остальных субъектов рынка плановый контроль отсутствует, добавила эксперт.

«Кроме того, давайте посмотрим, можно ли проверить по чек-листу в ходе плановой проверки, говорят ли фармацевтические работники о более низких ценах. Конечно, нет, — рассуждает Неволина. — Это можно сделать только в ходе контрольной закупки: она осуществляется по определенным требованиям — по согласованию с прокуратурой и по поручению, которое, как правило, выписывается в отношении определенных субъектов рынка по жалобе потребителей относительно конкретной аптеки».

Фармацевтический работник должен предоставить информацию о наличии аналогов в рамках одной молекулы по запросу потребителя. «Но именно как обязательное требование информирование о более дешевых аналогах препарата не предусмотрено. В законе написано: фармацевтический работник не вправе скрывать информацию о наличии более дешевых лекарственных препаратов, — объяснила Неволина. — В надлежащей аптечной практике эту норму включили как элемент консультационной услуги, которую оказывает первостольник, — наряду с правилами применения лекарств, хранением их в домашних условиях и другими аспектами».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алесей Куринный сообщил telegram-каналу «Подъем» придерживается той же позиции.

«Если только в рамках провокации какой-то, потому что всегда можно сказать, что у нас не было других аналогов, а разобраться в деталях может только специалист. Только в рамках, на мой взгляд, такой провокационной контрольной закупки — сначала один препарат попросить, потом, не дождавшись, что называются более дешевые аналоги, попросить другой. Тут человеческий фактор будет играть большое значение. Штрафы, на мой взгляд, очень приличные и не являются разумными», — заявил депутат.

Эта информация вводит в заблуждение как пациентов, так и самих фармацевтических работников сказала ТАСС директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«СМИ совершили грубейшую ошибку, приравняв данное нарушение к «грубому» и сославшись на ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ с гигантскими штрафами. По закону грубым нарушением считается только то, что создало угрозу жизни и здоровью людей, причинило тяжкий вред или привело к чрезвычайной ситуации. Очевидно, что отсутствие информации о более дешевом аналоге никоим образом не подпадает под эту категорию», — объяснила она.

К тому же существует еще и «конкуренция» норм КоАП, отметила юрист практики «Фармацевтика и здравоохранение» «Пепеляев Групп» Таисия Кубрина.

«По общему правилу при наличии специальной нормы ответственности должна применяться она, а не общая норма. В данном случая норма о нарушении лицензионных требований (ч. 3 или 4 ст. 14.1 КоАП РФ) является общей, а специальной нормой для нарушений правил НАП является ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение порядка розничной торговли лекарствами), по которой штраф для аптек варьируется от 20 тыс. до 30 тыс. руб.», — пояснила она.