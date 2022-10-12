Аптеки попросили о брони для IT-специалистов

Ассоциация «Фармацевтическое содружество» призывает разработчиков программного обеспечения для аптек ускоренно пройти процедуру государственной аккредитации. Это позволит IT-компаниям попасть в реестр предприятий, для которых предусмотрена бронь от частичной мобилизации. О соответствующем письме в территориальный орган Росздравнадзора «ФВ» сообщила президент приморской фармассоциации Наталья Назаренко.

«Текущая ситуация вызывает у руководителей аптечных организаций серьезные опасения в части обеспечения бесперебойности и доступности лекарственного обеспечения населения, поскольку эти процессы неразрывно связаны со стабильностью и своевременностью передачи сведений о движении лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП», — сказано в письме.

В случае мобилизации разработчиков товароучетных систем (ТУС) заменить их другими специалистами будет невозможно в связи с узкой спецификой работы и «высоким уровнем государственного регулирования обращения системы лекарственного обеспечения», отмечает Назаренко. Ассоциация намерена инициировать получение брони для IT-специалистов в компетентных органах.

Важность нахождения на рабочих местах разработчиков специализированных ТУС для аптечных организаций не вызывает сомнения, согласилась в ответном письме руководитель тероргана Росздравнадзора по Приморскому краю Татьяна Нестеренко.

«Фармацевтические и медицинские организации несут ответственность за несвоевременное внесение данных в ФГИС МДЛП или внесение в нее недостоверных данных в соответствии со ст. 6.34 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях», — сказано в письме (есть в распоряжении «ФВ»).

По мнению Назаренко, мониторинг движения лекарственных средств подходит под код деятельности 4.01 перечня видов деятельности для аккредитации IT-компаний, утвержденного Минцифры. «Наши разработчики, не имеющие на данный момент аккредитации на ПО, теперь имеют возможность со ссылкой на данный перечень ускоренно провести процедуру аккредитации, — говорит эксперт. — Тем самым они обеспечат себе бронь от частичной мобилизации, которая продолжается в регионах».

Ранее крупнейшие ассоциации попросили правительство предоставить отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам фармпрома. Уход любого, даже непрофильного, сотрудника может привести к перебоям в поставках препаратов. СРО «Ассоциация независимых аптек» выступила с аналогичным призывом: включить сотрудников аптек в перечень лиц, имеющих бронь от призыва.

Объявленная частичная мобилизация спровоцировала отъезд профессионалов из России, отметила партнер рекрутинговой компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных. «У меня кандидаты отказываются от предложения, потому что уезжают либо временно, либо на долгосрочной основе. Или потому, что решили остаться в текущей компании из-за боязни не прижиться на новом месте, особенно если уже есть бронь», — сказала она.