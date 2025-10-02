Аптеки просят отменить требование о хранении марганцовки в отдельном помещении

Критическая ситуация сложилась на аптечном рынке после принятия приказа Минздрава России № 260н от 29.04.2025 «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения», в соответствии с которым калия перманганат надлежит хранить в отдельном помещении, сказано в обращении главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой. Оно направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и министру юстиции Константину Чуйченко. Документы есть в распоряжении «ФВ».

В адрес Альянса поступают вопросы представителей аптечных учреждений, дистрибьюторов и производителей препарата.

«Тревогу вызывает то, что хорошо известный и проверенный препарат калия перманганат может исчезнуть из аптек», — пишет Преснякова.

По ее словам, аптеки распродали остатки препарата до 1 сентября и реализацию больше не планируют.

Реализация калия перманганата останется только в тех аптеках, которые смогут выделить отдельное помещение под его хранение. «Таких аптечных организаций менее 1%. Реализация препарата остановится. Пострадают производители и, в первую очередь, пациенты», — отметила Преснякова.

У производителей уже возникли проблемы с реализацией препарата из-за отсутствия спроса со стороны фармацевтических дистрибьюторов и аптечных учреждений, поскольку многие фармацевтические компании и аптеки не имеют изолированных помещений для хранения препаратов с соблюдением требований, установленных Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Например, производство калия перманганата (порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения) приостановило АО «Татхимфармпрепараты», несмотря на то, что предприятие закупило субстанцию и вспомогательные материалы.

Требование, предъявляемое приказом № 260н, в Альянсе фармацевтических ассоциаций считают необоснованным и не соответствующим действующему законодательству РФ.

«Калия перманганат в концентрации 45% или более (независимо от того, в качестве какого продукта зарегистрирован на рынке) внесен в Таблицу III Списка N Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (Перечень НСиПВ 681)», — сказано в обращении.

Требования контроля за оборотом прекурсоров в соответствии с ч.3 ст.30 закона № 3-ФЗ от 09.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах» заключаются в:

отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров (в отношении калия перманганата предусмотрена только для производителей);

лицензировании внешнеторговых операций с прекурсорами;

обеспечении безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц;

регистрации в специальных журналах операций с прекурсорами.

Калия перманганат зарегистрирован в качестве лекарственного средства, включен в государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС). По данным ГРЛС, в России зарегистрировано пять производителей субстанции и пять производителей лекарственного препарата во флаконах по 3, 5, 15 грамм.