ИСКЧ сменил название и провел ребрендинг

Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) провел ребрендинг, сменив название на «Артген биотех». Компания представила новый фирменный стиль, логотип и рассказала о запуске нового сайта. Об этом сообщили в пресс-службе ИСКЧ.

Решение об изменении названия утвердили в конце июня. Ребрендинг нацелен на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности, рассказал основатель ИСКЧ Артур Исаев.

«ИСКЧ взял много планок и стал больше, чем институт и стволовые клетки. Сегодня «Артген биотех» — это не только портфель разработок, но также экосистема биотехкомпаний», — добавил он.

«Артген биотех» — биотехнологическая компания, целью которой является создание, разработка и внедрение в практическое здравоохранение инновационных препаратов, изделий или методов лечения, диагностики и профилактики. В состав группы входят компании на разных этапах развития: от посевной стадии до стадии раннего роста и зрелости. Разработки «Артген биотех» направлены на борьбу с социально значимыми и орфанными заболеваниями.

Компания основана в 2003 году. В декабре 2009 года ИСКЧ провела IPO. В марте 2023 года ее акции были включены в два индекса Мосбиржи.