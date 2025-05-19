Ассоциации поздравляют специалистов с Днем фармацевтического работника

Исполнительный дирекор Нацфармпалаты и Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина

День фармацевтического работника появился как праздник не так давно — в 2021 году. В качестве основного инициатора тогда выступил Общероссийский народный фронт. Национальная фармацевтическая палата приложила все усилия, чтобы эта инициатива вылилась в признание полноценного праздника. В этом году удалось добиться еще одной небольшой победы — аптеки были официально признаны частью системы здравоохранения. И даже если за громкими заголовками скрываются определенные нюансы, это признание все равно важная веха для профессии.

В апреле 2025 года Нацфармпалата официально подписала меморандум о сотрудничестве с Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний — и нам очень приятно видеть, что коллеги из медицинского сообщества разделяют наше видение потенциала фармацевтических работников в поддержании общественного здоровья.

В этот день я хотела бы в первую очередь поблагодарить коллег за их труд и пожелать продолжения намеченного тренда на признание значимости фармработников для системы здравоохранения. Нацфармпалата, представляя интересы именно профессионального сообщества, будет продолжать работать над тем, чтобы труд фармацевтов и провизоров ассоциировался именно с оказанием помощи, а не выполнением планов продаж.

Исполнительный директор ААУ (СРО) «СоюзФарма» Мария Литвинова

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем фармацевтического работника! Какими бы ни были времена и эпохи, именно аптека всегда остается верным партнером врача в деле спасения человеческих жизней. Как и медицинские работники, провизоры и фармацевты день за днем борются с распространением заболеваний, помогая каждому из нас возвращать силы и здоровье. А в современном меняющемся мире – неустанно получают новые знания, чтобы всегда идти в ногу со временем и постоянно развивать свои компетенции на благо пациента.

Неразрывно связанные элементы системы здравоохранения – фармация и медицина – теперь идут рука об руку не только на практике, но и в классификаторе ОКВЭД. И это наша общая победа. Конечно, предстоит сделать еще многое, но первый решающий шаг совершен успешно.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова

Уважаемые коллеги и друзья – фармацевты, провизоры, все, кто работает на благо здоровья россиян, поздравляем вас с Днем фармацевтического работника! 19 мая 1581 года открылась первая российская аптека – начало славной традиции, которую вы все продолжаете. Сегодня, как и века назад, труд фармацевтического работника сочетает экспертные знания и человеческое тепло. Особые слова благодарности – владельцам и сотрудникам независимых аптек. Вы поддерживаете лекарственную помощь в регионах, сохраняя индивидуальный подход к каждому. В эпоху сетей каждый день доказываете, что главное в аптечном деле – люди, а не цифры. Пусть аптеки будут востребованными, процветающими и по-настоящему нужными – такими, какими их задумывали еще во времена первых царских указов.